„Nebunia” încercată de David Popovici în finala de la 200 metri liber: „Ăsta a fost obiectivul”

„Nebunia” încercată de David Popovici în finala de la 200 metri liber. „Racheta românească” s-a impus într-o manieră impresionantă și în proba sa favorită, stabilind un nou record mondial și european de juniori. Înotătorul de 17 ani a încheiat cursa cu cel de-al treilea timp din istoria probei, „venind” la doar o sutime de performanța legendarului american Michael Phelps. David Popovici a dezvăluit ce strategia a aplicat în finală, la sugestia antrenorului său, Adrian Rădulescu.

„Nebunia” încercată de David Popovici în finala de la 200 metri liber. „Racheta românească” a trecut de la stadiul de promisiune, cum era în vara trecută, după Jocurile Olimpice 2020 de la Tokio, la cea de certitudine. El a devenit dublu campion mondial, dar și european la 100 și 200 metri liber.

„Extraterestrul” Popovici s-a impus în proba de 200 metri liber de la Campionatele Europene de la Roma cu timpul de 1:42.97, devenind cel de-al treilea cel mai rapid înotător din istoria distanței. Argintul i-a revenit elvețianului Antonio Djakovic, 1:45.60, iar pe trei s-a clasat austriacul Felix Auboeck, cu 1:45.89. În plus, românul s-a apropiat la doar o sutime de secundă de performanța legendarului american Michael Phelps.

Dar nu are nimic. Am tot timpul din lume. Phelps, când a stabilit timpul, a făcut și record mondial. Cu pași mici și ușor, ușor ne îndreptăm în direcția pe care o dorim”, a spus Popovici după cursă, conform gsp.ro .

„Sunt foarte satisfăcut. Nu sunt în niciun caz dezamăgit că nu am bătut timpul lui Phelps. Am un sentiment, nu prea știu cum să-l descriu… „Ahh, încă o sutime”. Ăsta a fost primul gând.

David Popovici a dezvăluit și strategia pe care a avut-o pentru cursă. El a spus că nu avea un obiectiv clar înaintea finalei, dar antrenorul său, Adrian Rădulescu, i-a sugerat să încerce „o nebunie”.

„Nu prea mă așteptam la niciun timp. Nu am avut acest obiectiv. Nu am avut ca obiectiv să câștig sau să cobor sub 1:42.

La prânz, l-am întrebat pe antrenor «Care e planul?». El decide, eu încerc să mă conformez. A zis: „Nu vrei tu să încerci să faci o nebunie?”. Am spus: „Bine, hai că încerc”. Ăsta a fost obiectivul”, a recunoscut Popovici, conform aceleiași surse.