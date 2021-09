Ce-și dorește Ilie Năstase după ce s-a împăcat cu Ioana. Chiar soția sa l-a dat de gol

Ilie Năstase și soția lui, Ioana, s-au hotărât să își mai ofere o șansă după ce mariajul lor a trecut prin câteva momente de impas. Cei doi au surprins pe toată lumea când s-au împăcat, iar fostul sportiv își dorește ca relația să meargă la un alt nivel.

În ultima perioadă, zvonurile privind dorința lui Ilie Năstase de a avea încă un copil au luat cu asalt internetul. Acesta a reluat relația cu Ioana Simion, așa că visează la o fetiță. Totuși, partenera lui a dezvăluit că nu s-a simțit pregătită să îi ofere fostului sportiv un bebeluș.

„Mi-am dorit dintotdeauna o fetiță și el, da, își dorește. Eu am mai uitat în ultima perioadă. Acum el este cel care-și dorește foarte mult.

Un copil este binevenit oricând, doar că el este cel care și-a dorit. Încă nu am fost pregătită și nu am stat cu gândul acolo. Deocamdată, am altele de făcut.”, a spus Ioana, soția lui Ilie Năstase, pentru Cancan.