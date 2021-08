Cum a reușit Ilie Năstase s-o convingă pe Ioana să îl ierte. Ce s-a întâmplat după scandalul bătăii

După scandalul bătăii, se pare că Ilie Năstase a reușit cumva să o determine pe Ioana Năstase să îl ierte. Aparent, cardul său plin cu bani i-a venit în ajutor.

Cum a reușit Ilie Năstase s-o convingă pe Ioana să îl ierte

Amintim că la data de 8 ianuarie 2021, Ioana Simion apela la numărul de urgență 112 ca să reclame faptul că a fost agresată de Ilie Năstase. Ea a spus atunci că este foarte speriată de comportamentul fostului tenismen, dar nu a depus plângere la Poliție.

Apoi, aceasta l-a amenințat pe Ilie cu divorțul, mergând până acasă, la Medgidia, ca să depună actele de divorț. Doar că la nici două luni de la scandal, Ioana Năstase revenea la sentiemente mai bune, iar asta după ce soțul ei i-a oferit cadouri scumpe și întâlniri romantice.

După împăcare, Ilie Năstase recunoștea public cât este de generos cu femeile din viața lui.

“Portofelul e la soția mea. Întrebați-o pe ea pe ce cheltuie banii. Ea știe! Femeia trebuie să fie înțelegătoare cu mine, e mai greu. Am făcut tot ce am vrut eu toată viața mea. Eu nu înșel, nu mai puneți așa întrebări, că de abia m-am împăcat cu soția“, spunea Ilie Năstase într-un interviu recent, pentru Pro TV.

Nu și-a făcut testamentul

De altfel, Ioana Năstase a primit de ziua ei cadou de la Ilie Năstase un Bentley, în valoare de un sfert de milion de euro. Cu toate că a câștigat o avere din tenis, Ilie Năstase, în vârstă de 75 de ani, nu și-a făcut nici până acum testamentul.

”Sunt încă foarte puternic. Am o super energie, vă spun eu că mai trăiesc mult și bine. Eu mă gândesc în ce vacanțe mai merg. Nu mi-am făcut niciodată probleme de testament și moșteniri!”, a spus fostul mare sportiv.

Ilie Năstase are cinci copii, cu trei femei diferite: Emma Năstase, Charlotte Năstase, Alessia Năstase, Nathalie Năstase și Nicholas Năstase.

El deține o locuință în complexul de lux „Stejarii” al lui Ion Țiriac și un apartament la malul mării, acolo unde a locuit cu cea de-a cincea soție, Ioana Simion.

Pe lângă imobile, Ilie Năstase mai are și două mașini de lux și una de oraș, precum și o motocicletă. Fostul sportiv mai are și ceasuri, bijuterii și tablouri, în valoare totală de peste 300.000 de euro. La bănci, Ilie Năstase are depozite considerabile în euro și în dolari. Contul curent este în valoare de de 129.000 de euro, în timp ce altele au 35.000 de euro, respectiv 187.000 de dolari.