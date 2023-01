Ce și-a cumpărat Roxana Ciuhulescu din banii de la Survivor 2022. Mulți oameni doar visează

După aproape un an de la participarea sa în competiția de la PRO TV, s-a aflat ce și-a cumpărat Roxana Ciuhulescu din banii de la Survivor 2022. Cu toate că aventura ei în Republica Dominicană s-a încheiat după doar câteva săptămâni, din pricina unei accidentări grave, vedeta a reușit să își îndeplinească un mare vis.

Anul trecut, Roxana Ciuhulescu a făcut parte din prima serie de concurenți care au acceptat provocarea lansată de producătorii de la PRO TV. Având în vedere că este într-o formă fizică de admirat și este pasionată de tot ce înseamnă mișcare și sporturi extreme, mulți nu au ezitat să o vadă marele câștigător al competiției.

Din nefericire, calculele din România nu s-au aliniat cu realitatea din Republica Dominicană. Vedeta a fost nevoită să părăsească jungla, după doar două săptămâni și jumătate. S-a întors acasă cu o ruptură de menisc și de ligamente.

În ciuda faptului că nu a rezistat foarte mult în concurs, a primit, pentru cele două săptămâni și jumătate, un onorariu important.

Se pare că din banii de la Survivor 2022, Roxana Ciuhulescu a reușit să își îndeplinească o mare dorință. În urmă cu câteva luni, ea și soțul ei și-au cumpărat propria casă.

Din 2017, vedeta și soțul ei, Silviu Bulugioiu, au stat în chirie, într-o vilă din Pipera. Folosindu-se de banii de la Survivor, fosta concurentă și-a putut achiziționa „o căsuță mică, decentă”.

„Eu, vara trecută, nu am avut vacanță deloc și mi-aș dori să merg acum, măcar anul acesta, într-o vacanță undeva la căldură. Am tras tare anul trecut, a fost un an în care ne-am luat și casa, că așa e în viață.

Am stat cinci ani cu chirie și, în sfârșit, ne-am cumpărat și noi căminul nostru, o căsuță mică, decentă. Într-o casă mică încape la fel de multă iubire ca într-una mare. Mie nu-mi place să mă laud cu ce am!”, a declarat Roxana Ciuhulescu, pentru Click!.