Roxana Ciuhulescu, amendă pentru că a depășit viteza legală. Cu cât a fost depistată: „Ca să râdă și câinii de mine” EXCLUSIV

Roxana Ciuhulescu este, incontestabil, vedeta cu cele mai lungi picioare din România. Dacă nu știai, este femeia-șofer unicat. Are aproape toate categoriile de permis auto și niciodată nu a avut carnetul suspendat. Totuși, potrivit propriilor mărturisiri făcute de fosta participantă la Survivor pentru Playtech Știri, ea a luat de-a lungul timpului și ceva amenzi în trafic. Amenzile au fost doar pentru că a depășit cu câțiva kilometri limita de viteză.

Roxana Ciuhulescu este fostă participantă la Survivor și fosta prezentatoare a emisiunii „Pro Motor”, de la Pro TV. A fost pasionată încă din copilărie de mașini, iar după ce și-a luat permisul, la vârsta de 19 ani, nu s-a lăsat până nu a devenit până și șofer pe autobuz.

Și-a luat până și atestatele, a condus și tractor, singurele mijloace de transport pe care n-a exersat deloc fiind tramvaiul și troleibuzul, potrivit propriilor mărturisiri făcute în exclusivitate pentru playtech știri.

„Știu toate drumurile ca-n palmă, dar folosesc aplicațiile să-mi arate traseul cel mai puțin aglomerat. Am permis de la A la D plus E, și am și atestatele profesionale. Am condus și tractoare, acum nu mai am ocazia.

Nu am condus troleu. Nu am atestat, nu am nici de tramvai, ci doar de autobuz. Astea cred că se iau de la RATB. Am făcut un test, am luat o linie de la RATB pe autobuz.

S-ar putea să nu mai exise vreo femeie cu atâtea permise. Am mai întâlnit o tipă pe care o chema tot Roxana, avea A-ul, B-ul și C-ul, nu avea D-ul, pentru autobuze”, ne-a mărturisit vedeta, care în prezent este angajată la Direcția pentru Sport a Municipiului București.