Roxana Ciuhulescu a ajuns pe mâna medicilor. „Eram anchilozată, nu mă mai puteam deplasa”. Interviu EXCUSIV

Roxana Ciuhulescu și frumoasa sa familie s-au mutat în casă nouă, în zona de Nord a capitalei. Vedeta a depus efort și a ajuns la spital din cauza unor dureri insuportabile de spate, care au necesitat tratament. „Am discopatie” a mărturisit aceasta pentru impact.ro. Fosta prezentatoare tv se reface în aceste zile la munte.

Roxana Ciuhulescu a ajuns din nou pe mâna medicilor, după problemele avute din cauza participării sale la Survivor, când s-a ales cu o ruptură de menisc și ligament încrucișat, care necesită operație, intervenție chirurgicală pe care fosta prezentatoare tv o tot amână, pentru rezolvarea altor probleme. De data aceasta, Roxana a acuzat dureri dureri insuportabile de spate, motiv pentru care a avut nevoie de consult de specialitate.

Roxana s-a mutat recent, în casă nouă, în zona de Nord a capitalei și s-a resimțit în urma efortului depus.

„Ne-am mutat și am avut o perioadă foarte încărcată. Dimineața la birou, după amiaza am fost ocupați cu casa. Am muncit pe rupte. Am cărat de toate”, ne-a mai spus aceasta. Potrivit celor mărturisite, pentru calmarea durerilor, vedetei i s-a prescris un calmant foarte puternic.