Ce și-a cumpărat Ilinca Vandici din primii bani câștigați. Reacția vedetei TV este genială

Ilinca Vandici este una dintre cele mai iubite și apreciate vedete TV din România. Ilinca Vandici nu a avut mereu o situație financiară de invidiat. Astfel, vedeta a povestit că din primii bani câștigați din televiziune și-a cumpărat o pereche de sandale de firmă.

Ce și-a achiziționat Ilinca Vandici din primii bani câștigați din TV. Reacția vedetei, genială

Ilinca Vandici este căsătorită cu Andrei Neacșu și împreună au un băiețel, Zian. Ilinca Vandici a născut în iulie 2017, iar în octombrie 2017, vedeta s-a căsătorit cu soțul ei

Ilinca Vandici a povestit ce și-a cumpărat din primul salariu câștigat din televiziune. ”Aveam 19 ani când mi-am cumpărat prima pereche de sandale de firmă, chiar din primul salariu. Era un magazin pe Calea Victoriei și țin minte și acum că am văzut vreo trei modele acolo. Eram leșinată, pentru că asta e pasiunea mea.Cu primii bani pe care i-am câștigat m-am dus și mi-am cumpărat acea pereche de sandale.Nu mă întreba cum am trăit restul lunii, dar sandalele le-am cumpărat”, a declarat Ilinca Vandici.

Ilinca Vandici, mulțumiri părinților săi

Frumoasa prezentatoare TV le-a mulțumit părinților săi pentru perioadă în care nu s-a putut întreține financiar singură. „Până să lucrez în televiziune nu am avut niciun job. Ei au fost singurii care m-au susținut, inclusiv după ce am început să muncesc, întrucât câștigam puțin. Întotdeauna, pe sfârșit de lună, dădeam telefon acasă: Alo, fiți drăguți, mai am și eu nevoie!. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut parte de părinți care mi-au oferit întotdeauna absolut tot ce am avut nevoie”, a declarat Ilinca Vandici.

Pe de altă parte, Ilinca Vandici a avut o reacție neașteptată despre comentariile răutacioase. „Mă doare, mă doare, mă doare rău (n.r. când vede comantariile negative). M-a durut de când a început toată treaba asta cu presa și cu invazia ei în viața mea personală. Când s-au spus o grămadă de lucruri care au fost neadevărate despre mine.

De ce plângea Ilinca Vandici cu mama sa la telefon

Când stăteam și plângeam cu mama la telefon. Eu încercam să mă adaptez și să înțeleg că ăsta este jobul lor și că trebuie să pună un titlu din-ăsta bombastic, însă mama nu știa lucrurile astea. N-am înțeles niciodată de ce a trebuit să fie expusă, să sufere, de ce a trebuit să plângă când citea, vedea sau îi mai spuneau tot felul de cunoștințe tot felul de lucruri.

Acum m-am acomodat cu ceea ce scrie presa, dacă vrei. Însă am luat toată partea asta de hate de pe rețelele sociale.Încerc să înțeleg treaba, pentru că nu e simplă. Sunt oamenii care nu mă plac pur și simplu, dar nu înțeleg de ce să vii să mă jignești. Dacă nu mă placi, mai bine nu mă urmări. De ce să îmi dai energie negativă, dacă nu ai nimic bun de spus”, a mărturisit Ilinca Vandici.