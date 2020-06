Cum s-a îmbrăcat Ilinca Vandici la un botez. Toată lumea s-a uitat la ea

Vestimentația Ilincăi Vandici de la un botez a fost atracția zilei. De ce toată lumea s-a uitat lung la prezentatoarea de la Bravo, ai Stil?

Starea de urgență a expirat încă de pe data de 15 iunie, așa că românii au început să-și reia planurile de unde le-au lăsat. Multe evenimente au fost amânate pentru anii ce urmează, dar Matteo a făcut tot ce posibilul pentru a-și boteze fiica. Acesta a organizat o petrecere micuță, intimă, unde a invitat cei mai dragi oameni din viața sa. Printre invitați și-a făcut locul și Ilinca Vandici, care a surprins cu alegerea făcută.

Dacă deseori fanii au putut să o vadă extrem de elegantă, în rochii care mai de care mai spectaculoase, acum a decis să poarte niște piese vestimentare foarte simple – un tricou alb și niște pantaloni eleganți negri trei sferturi la care a adăugat un accesoriu pe cap și un colier foarte lung. Cunoscutul cântăreț trăiește acum cele mai frumoase momente. După anii în care a tânjit la o familie, în sfârșit și-a atins visul, iar acum își ține în brațe fiica, pe Mia.

„Mi-a trimis într-o zi o poză pe Whatsapp cu testul de sarcină. M-am blocat, am întins telefonul. Nu am ştiut ce văd, mi s-a blocat creierul. Ştiu cum arată un test de sarcină, dar cred că nu am realizat şi am avut un şoc. După ce am realizat, nu mai ştiam ce înseamnă. Două liniuţe e de bine? E de rău? Am avut vreo 15 minute de blanc total. Bucuria e atât de mare încât nu mai realizezi… Noi ne doream mult de tot să facem un copil. A venit când toate treburile s-au aşezat. Când am reamenajat casa, am făcut o cameră pentru copil. Când s-au aranjat toate, a venit şi copilul”

