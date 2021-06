Ce și-a cumpărat Cătălin Scărlătescu după ce a câștigat Chefi la cuțite. Ce cadou neașteptat

Chef Cătălin Scărlătescu a câștigat seezonul 9 al emisiunii Chefi la Cuțite. Concurenta din echipa sa, Narcisa Birjaru, a fost cea care a primit mult râvnitul trofeu. Azi, renumitul Chef a fost invitat în platoul Observator unde a vorbit despre sezonul ce tocmai s-a încheiat, dar și ce anume a făcut după ce Narcisa Birjaru din echipa lui a câștigat competiția.

Cătălin Scărlătescu este adeptul plecărilor pe mare, așa că nu a ratat nici de această dată ocazia.

”Viata mea este exact asa: in mare parte fac ce trebuie sa fac, dupa care fac ce imi place. Dupa aceea, am fugit si eu pe mare, acolo stiu eu sa ma descurc. Am fost in Grecia, după care am fost plecat si prin Romania, am fost in Delta, apoi am plecat iar în Grecia. Mi-am luat o barca, i se spune coaja de kivi si o sa o plimb prin Delta. Ma duc sa invat sa pescuiesc asa cum face Bontea”, a mai dezvăluit Cătălin Scărlătescu.