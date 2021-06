Cătălin Scărlătescu, jurat la ”Chefi la cuțite” (Antena 1), ne-a vorbit, în exclusivitate, despre Narcisa Birjaru, contestata câștigătoare a premiului de 30.000 de euro, dar și despre planurile de a-și deschide un restaurant, în luna octombrie, unde promite că va angaja și foști concurenți la celebrul concurs culinar.

Celebrul Cătălin Scărlătescu, jurat la ”Chefi la cuțite” (Antena 1), sare în apărarea Narcisei. După ce aceasta a fost atacată în mediul online, cel ce i-a fost mentor a decis să spună totul despre ce s-a întâmplat în competiție, de fapt.

„Să ştiţi că eu consider că nu am avut parte de un sezon dificil. Copiii aceia au avut de muncit, noi, juriul, doar de apreciat şi de gustat. Celor care contestă notele sau mai ştiu eu ce alte lucruri, le spun că e foarte greu să-i faci să înţeleagă pe cei de acasă, care stau în faţa ecranelor şi care oricât ar încerca să lingă sticla televizoarelor, nu vor avea niciodată parte de gustul preparatelor din fiecare farfurie. Ca atare, noi am fost cei chemaţi să evaluăm, iar notele noastre au fost date strict pe merit. Nimic altceva. Copiii aceia au gătit din toate poziţiile, iar juraţii le-au apreciat mereu munca!”, ne-a declarat în exclusivitate juratul.