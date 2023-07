Ce se mănâncă în Africa la temperaturi de peste 40 de grade. Meniul este neaşteptat. Victor Yila: „Doar mâncare gătită” EXCLUSIV

Actorul Victor Yila, din grupul umoristic ”Vouă”, savurează din plin canicula. Susține, exclusiv pentru Playtech Știri, că de-abia în zilele fierbinți, cu aer irespirabil pentru români, se simte cel mai bine, vremea amintindu-i de țara natală, Congo. Victor Yila ne-a mai spus și ce se mănâncă în Africa la temperaturi de peste 40 de grade.

Victor Yila nu se ascunde la umbră, în zilele fierbinți, și nici nu bea apă rece ca să se răcorească:

Zăpada o știam din Franța, însă prima zăpadă serioasă am cunoscut-o în România, la Pitești, în anul învățării limbii române. Prin 1985, zăpada era până în gât”, ne-a declarat el, pentru Playtech Știri.

Nu știu care e explicația, dar nouă ne place căldura, așa cum românilor le plac sarmalele, nu am o explicație. Cu iarna însă mă descurc mai greu, e tare frig, tremur și nu prea îmi place.

Actorul ne-a vorbit și despre mâncarea lui preferată, din Congo, pe bază de carne afumată și de bame, pe care a învățat să o gătească de la mama lui:

Pe 14 iulie, eu mergeam mereu să le gătesc acest fel de mâncare, francezii ne cunosc preparatele culinare, le adoră, ei vin adesea în Congo. În țara mea natală, n-am mai fost din 2017. Mai am acolo frați și surori, dar părinții mei s-au dus, nu mai sunt. E și tare scump un drum, de la 750 de euro, până la 6.000 de euro, dus-întors, cu avionul, depinde când faci rezervările”.

Actor în grupul umoristic ”Vouă”, este însă și artist pe cont propriu, susținând recitaluri, ca solist de muzică populară românească:

”Am spectacole, de pe 15 august și până în septembrie, am la zilele orașelor și comunelor, am semnat deja. Cum lumea nu prea mai are bani, onorariul meu este de 1.000 de euro, în cel mai rău caz, pentru 13 piese interpretate.

Nu am melodii din repertoriul marilor artiști Irina Loghin, Maria Ciobanu și Benone Sinulescu, cânt piese mai vechi, tradiționale, fără autori.

Cânt și ”Trandafir de la Moldova”, dar și ”M-a făcut mama oltean”. Am și piesele mele adaptate, făcute pentru mine”.