Cum este Victor Yila de la ‘Grupul Vouă’ ca profesor de franceză. Ce le face studenților

Puțină lume știe că celebrul actor Victor Yila, din grupul umoristic ”Vouă”, mai face și altceva în afară de televiziune și teatru. Acesta este profesor de limba franceză la o prestigioasă facultate din București.

De peste 25 de ani, actorul de comedie Victor Yila predă limba franceză la Facultatea de Construcții din Capitală. Este un cadru didactic destul de exigent, mai ales cu studenții restanțieri, care învață pe rupte, toată vara, ca să nu rămână repetenți.

Pentru unii studenți, aceste zile sunt de foc, deoarece trebuie să susțină restanțele la facultate. Victor Yila, născut în Congo și stabilit în România, de peste trei decenii, face parte din comisia de examinare a restanțierilor Facultății de Construcții, unde actorul predă limba franceză.

”E perioada restanțelor, până vineri, 3 septembrie, trebuie să le lichidăm pe toate. Nu sunt mulți restanțieri, unii profesori spun să nu mai chinuiască studentul pentru toamnă, să îi dea totuși un cinci salvator, dar unii dintre ei preferă să-și înceapă mai devreme vacanța de vară și să revină la toamnă. E o mândrie pentru fiecare profesor să vadă că mulți studenți au învățat și că au note bune.

Dacă ai restanțieri, pare că ai o parte din vină, ca profesor. Eu, personal, nu am avut mulți, din zece grupe pe care le am, din anul 1 până în anul 3, sunt cam trei restanțieri, din 350 de studenți, că-s mai multe facultăți unde predau la UTCB. Nu prea am lăsat repetenți. Dar, dacă au venit la restanță și la reexaminare nepregătiți nu mai avem ce face. Dacă și în toamnă vii bâtă, ne despărțim și repeți anul!”, a mărturisit profesorul Victor Yila.