Ce se întâmplă la Survivor România când camerele de filmat sunt oprite. Incredibil ce fac concurenții

Ce se întâmplă la Survivor România când camerele de filmat sunt oprite. Fostul fotbalist, Robert Niță, fost concurent din echipa Faimoșilor, la Survivor România 2022 a dat detalii despre experiența trăită la show-ul desfășurat din Republica Dominicană. Robert Niță a fost eliminat din competiție la începutul lunii februarie.

Robert Niță, fostul concurent la Survivor România 2022 a povestit despre problemele de sănătate care l-au împiedicat să mai continue competiția de la Pro TV.

„Din păcate, problemele de sănătate au apărut destul de repede. Sunt ca femeile alea pe care le vezi în restaurant sau în discotecă, le duci acasă sau la hotel, dar dimineața, când le vezi nemachiate, o iei la fugă din cameră.

Așa sunt și eu! Pe dinafară par OK. Am avut probleme mari de sănătate, în zona cervicală, lombară și altele… Sunt în proces de tratament, de recuperare, deja am suferit o intervenție chirurgicală. Dar a fost frumos ca experiență, chiar senzațională”, a povestit fostul fotbalist pentru Gsp.ro.