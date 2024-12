Horoscopul anului 2025 cu Roxana Ivanciu. Ce au prezis astrele pentru toate zodiile? VIDEO EXCLUSIV

Horoscopul anului 2025, prezentat de astrologul Roxana Ivanciu în cadrul rubricii din fiecare vineri, la ora 14:00, pe site și pe canalul de YouTube Playtech Știri. Săptămâna aceasta vine cu noi provocări și experiențe inedite pentru nativii zodiacului european.

Horoscopul anului 2025

Anul 2025 este un an de vibrație 9, dacă adunăm 2 + 2 + 9 = 5 ne dă 9. Numerologic, este un an de încheiere de ciclu, un an de finalizare, un an greu, dificil din punct de vedere al acelor persoane care nu și-au făcut treaba, care încă nu au reușit să ducă la bun final ceea ce și-au propus în anul 2024.

În anul 2025 mai au puțin timp! Universul le mai oferă încă o șansă de a încheia, de a finaliza tot ceea ce au ca proiect. Poate de viață, proiecte profesionale, legate de familie, orice este încă nefinalizat.

Anul nou este un an de tranziție de la cunoscut către necunoscut. Vom avea planetele personale – Mercur, Marte și Venus – care vor retrograda în elemente de Foc și Apă. Așa că va trebui să integrăm teme de curaj, entuziasm, emoții, empatie cu tot ceea ce înseamnă element de Apă. Cu vindecare, cu recunoștință, cu adaptabilitate.

Anul 2025 va începe în forță cu 3 planete retrograde: Marte retrograd în Leu, Jupiter retrograd și Uranus retrograd. Așa că va fi o stare de agitație, o stare de confuzie, o stare de dualitate. Ceea ce pe noi o să ne pună cumva într-o stare de agitație.

Horoscopul anului 2025. Mai ales primele două luni din anul 2025 vor fi mai marcate de această stare de agitație. În data de 31 decembrie 2024 avem o Luna nouă în Capricorn. Asta înseamnă moment de start, moment de început. Deci anul 2025 este egal cu noi începuturi bazate pe seriozitate, maturitate, responsabilitate.

În data de 29 ianuarie 2025 se va schimba și axa karmică, axa de destin. Va fi Nodul Sud în Fecioară și Nodul Nord în Pești. În anul 2024, axa de destin a fost pe Balanță-Berbec și, începând cu 29 ianuarie 2025, timp de un an și jumătate (până pe 18 august 2026) vom avea schimbări de destin.

Va trebui să renunțăm la nevoia noastră de control, de perfecțiune, ceea ce înseamnă Fecioară. De tot ceea ce înseamnă fixație, ce înseamnă elementul acela de Pământ foarte fix și foarte adânc înfipt, în realitate. Și va trebui să ne orientăm către compasiune, creativitate, acceptare, să fim în fluxul vieții.

Toate aceste elemente aparțin Peștilor, element de Apă. Anul 2025 va fi un an relațional. Planeta Venus, care înseamnă relație, iubire, bani, va retrograda din 2 martie până pe 13 aprilie 2025. Și ea va retrograda din Berbec, se va duce până în Pești. Deci va fi o perioadă destul de interesantă și de dificilă din punct de vedere relațional, în care vom învăța să facem față unor ispite, unor tendințe, unor dorințe.

Horoscopul anului 2025. Să învățăm să ne vindecăm prin relații și să ascultăm, să acceptăm tot ceea ce este în jurul nostru. Cele mai grele vor fi lunile ianuarie, martie, chiar și jumătate din aprilie. Dacă vom traversa începutul anului, după luna mai 2025 încolo, lucrurile se vor mai liniști, se vor așeza.

Anul 2025 este un an de reevaluare profundă. Ne vom pune întrebări la modul „unde mă aflu eu acum?”, „ce vreau eu să fac cu viața mea?”, „ce abilități am și nu le-am văzut până acum?”, 1care sunt frustrările mele și cum reușesc eu să le scot la suprafață și să le elimin?”

În anul 2025, planeta Marte, care va ajunge în Rac, ne va ajuta pe toți să scoatem la suprafață tipare învechite, lucruri care nu ne mai sunt de folos. Este un început de progres, început de libertate și un an în care planeta Pluton în Vărsător ne va învăța cum să respirăm liber și în iubire, și în multă stimă de sine și ambiție personală.

Horoscopul anului 2025. Berbec / Ascendent Berbec

Pentru voi, anul 2025 va fi un an crucial. Vor fi foarte multe oportunități de creștere personală, de transformare, de maturitate. Nu uitați că planeta Marte, care este guvernatorul zodiei dumneavoastră, este retrograd în Leu. El așa debutează și la începutul anului 2025 și va ajunge, după aceea, retrograd în Rac.

Va fi o perioadă în care veți avea multe momente de introspecție, de interiorizare. Veți înțelege ce stă la baza dorințelor dumneavoastră, pasiunilor, a tot ceea ce vă definește curajul și autenticitatea.

Taur / Ascendent Taur

Anul 2025 va aduce planeta Uranus chiar la dumneavoastră în domiciliu! Este un lucru care nu vă place, pentru că va aduce foarte multe schimbări și transformări la care trebuie să vă adaptați. Taurul este un semn de Pământ, este un semn statornic, este un semn așezat și tot ceea ce înseamnă schimbare, transformare nu prea este pe placul lui.

Așa că, începând cu 2025, va trebui să învățați să prețuiți valorile, abilitățile, să prețuiți oamenii de lângă dumneavoastră, tot ceea ce dă valoare vieții. Va fi un an în care veți face investiții serioase, dar mai ales în dumneavoastră, în propria persoană.

Veți învăța să acceptați, să fiți smeriți, să relaționați. Și probabil că va fi anul în care, în viața dumneavoastră vor apărea noi oameni, noi cunoștințe care vă vor face viața mult mai frumoasă.

Horoscopul anului 2025. Gemeni / Ascendent Gemeni

Anul 2025 va aduce, începând cu luna iulie, Uranus în semnul dumneavoastră. Planeta aceasta va aduce cu ea schimbări drastice. De aceea o să fie un an cam agitat pentru voi. Și vă recomandăm, de la începutul anului 2025, să vă pregătiți, să vă prioritizați viitorul.

Să vă prioritizați ceea ce doriți să vi se întâmple în anul 2025. Așa că planificați-vă, găsiți-vă echilibru între viața personală și cea profesională. Faceți foarte multe conexiuni, duceți-vă, socializați, comunicați, vorbiți. Și aduceți în viața dumneavoastră oportunitățile care vor fi din plin în anul 2025.

Din 10 iunie, Jupiter, planeta prosperității și a expansivității, va intra în semnul dumneavoastră. Veți avea foarte multă șansă, noroc, oportunitate. Așa că anul 2025 pentru dumneavoastră se anunță un an extrem de prosper!

Rac / Ascendent Rac

Anul 2025 vă fac vedete! Planeta Marte este retrograd în semnul dumneavoastră. Veți avea un an în care vă veți reconecta la interiorul dumneavoastră. Vă veți reevalua valorile personale și veți afla adevărul despre voi, despre autenticitatea din interiorul vostru.

Este un an care reprezintă un start socioprofesional. Și vedeți că este și un an relațional! Puteți să vă căsătoriți, dar puteți și să divorțați. Puteți să vă aduceți în viață cea mai frumoasă persoană cu care să vă faceți căminul mult visat, cea mai frumoasă familie.

Dar cei care sunt nefericiți, care sunt priși într-o relație toxică, vor avea curajul să oprească, să spună stop. Să scape din acel corset al relației care nu duce la nimic bun. Și vor reuși în 2025 să se echilibreze din punct de vedere relațional și să se maturizeze în tot ceea ce înseamnă relația cu persoana de lângă ei.

Este un an în care veți fi ghidați de intuiție. Vă veți vindeca și vă veți stabiliza emoțional.

Horoscopul anului 2025. Leu / Ascendent Leu

Anul 2025 vă aduce resetare financiară! Va fi un an plin de călătorii, plin de transformări, de recalibrări și de multă strălucire. Exact așa cum vă place vouă!

Este un an nemaipomenit în care veți primi recunoaștere, dacă veți ști să fiți echilibrați în interiorul dumneavoastră și dacă veți scoate la suprafață frumoasele abilități și valori personale pe care le aveți.

Așa că fiți echilibrați, fiți generoși, fiți autentici. Așa cum vă este semnul atunci când sunteți în echilibru. Scoateți la suprafață elementul Foc care vă definește și anul 2025 vă va răsplăti din plin, cu tot ceea ce vă doriți.

Fecioară / Ascendent Fecioară

Anul 2025 vă aduce cea mai mare transformare din viața dumneavoastră! Axa destinului va avea Nodul Sud exact în zodia dumneavoastră. Anul nou este un an care vă va solicita extrem de mult.

Așa că trebuie să fiți atenți la tot ceea ce simțiți, la tot ceea ce vă sufocă, la tot ceea ce vă strivește. În acest an, va trebui să vă eliberați de toate bagajele grele pe care le cărați după dumneavoastră și care v-au obosit.

În anul 2024, ați încercat să vă impuneți setul de valori, principiile. Și v-ați luptat cu înverșunare pentru tot ceea ce trebuie salvat. Ei, anul 2025, prin acest Nod Sud în semnul dumneavoastră, vă spune foarte clar că este momentul să dați jos această greutate de pe umării dumneavoastră.

Și să nu mai fiți atașați de persoane, de obiecte, de situații, de principii învechite, care nu v-au adus decât prejudicii. Este un an în care veți relaționa pe baze noi, veți fi mult mai profunzi și mult mai stabili. Cu alte cuvinte, anul 2025 este un an al înțelepciunii și al echilibrului pentru dumneavoastră.

Balanță / Ascendent Balanță

Anul 2025 vă pune la foarte multă treabă! Este un an de creștere și succes, dacă veți ști să puneți osul la treabă și să nu vă fie teamă de tot ceea ce trebuie să realizați.

Energia Berbecului, energie de Foc, să știți că vă este foarte mult în temelia dumneavoastră, în tot ceea ce aveți de construit la această temelie. Este o energie care vă va provoca și care vă va determina să fiți curajoși, să fiți atenți, să fiți harnici în anul 2025.

Este un an de creștere interioară! Secretul este să țineți echilibru între viața personală și cea profesională. Între ceea ce doriți dumneavoastră și ceea ce doresc ceilalți.

Deci cu alte cuvinte, să fiți balanțe autentice care știu să țină echilibrul. Și anul 2025 vă va răsplăti cu foarte multă creștere și foarte mult succes!

Horoscopul anului 2025. Scorpion / Ascendent Scorpion

Anul 2025 vă aduce renaștere și focus pe acțiune interioară. În anul 2025, Lilith, care reprezintă umbra și frica din noi, se va așterne chiar pe semnul dumneavoastră. Și vă va determina să eliminați lucruri, obiecte, persoane, sentimente, emoții.

Veți face o curățare generală a la carte în 2025. Și după aceea va veni vindecarea, va veni echilibrul. Este un an în care veți pune multă atenție pe iubire, pe pasiune, pe romantism, pe dorințe, dar și pe muncă.

Va fi un an foarte interesant pentru dumneavoastră. Am spune un an transformațional și secretul este să vă eliberați de tot ceea ce înseamnă trecut și ce înseamnă învechit.

Săgetător / Ascendent Săgetător

Anul 2025 este un an de relații, un an de profunzime. Un an în care vă veți găsi echilibrul interior prin redescoperirea puterii de a iubi. Dar aici ne referim la a iubi într-un mod simplu, într-un mod firesc.

Nu ne referim la pasiune, la aventuri, la dorințe. Așa că, știm că vă place tot ceea ce este dincolo de cuvinte. Vă place dorința aceea, entuziasmul care vă duce către a face tot felul de nebunii, tot felul de lucruri care să vă facă să vă simțiți în prezent.

Dar anul 2025 cere echilibru și cere să faceți călătorie către profunzimea dumneavoastră. Pentru că planeta Jupiter, marele benefic, marele profesor, se află în Gemen. Este exact în semnul pe care îl aveți în opusul dumneavoastră.

Și el va trimite raze puternice către dumneavoastră și vă va determina să faceți alegeri înțelepte. Să nu vă mai aruncați cu capul înainte și să vă doriți să vă găsiți echilibrul pe care un Săgetător, de obicei, nu și-l dorește.

Horoscopul anului 2025. Capricorn / Ascendent Capricorn

Anul 2025 va aduce deschidere de noi orizonturi. Veți fi solicitați în acest an. Veți fi puși la foarte multă treabă pentru că veți avea deschideri de orizonturi și noi drumuri de descoperit. Comunicare foarte multă, relaționare, veți călători, veți învăța foarte multe, vă veți restructura și vă veți transforma modul de a gândi.

Pentru că Mercur, care este planeta gândirii și a comunicării, va fi în semnul dumneavoastră și vă va ajuta la toată această restructurare. Anul 2025 va fi un an în care veți fi mult mai dinamici, veți fi mult mai focusați pe a construi și a culege roadele proiectelor pe care le veți elabora și le veți duce până la capăt în finalul anului 2025.

Vărsător / Ascendent Vărsător

Anul 2025 vă aduce libertate, progres, renaștere. Planeta Pluton, care a intrat exact spre finalul anului 2024 în semnul dumneavoastră, va sta aici 20 de ani. Așa că este start la progres și la renaștere, la reinventare.

Vă veți regăsi stima de sine, valorile personale, resursele dumneavoastră care până acum parcă s-au estompat, s-au ascuns. Și iată că, dintr-o dată, descoperiți din nou comoara interioară pe care o aveți fiecare dintre dumneavoastră.

Este un an de comunicare, de învățare, este un an în care veți face pași spre autenticitate și redescoperire.

Horoscopul anului 2025. Pești / Ascendent Pești

Anul 2025 vă aduce foarte multă putere materială și foarte multă putere de a fi profund și de a vă transforma radical.

Nodul Nord al axei karmice se va afla chiar în semnul dumneavoastră și vă va determina, în anul 2025, să vă găsiți puterea. Dar aveți grijă în mâna cui lăsați puterea personală! Sperăm din tot sufletul să fie în mâna dumneavoastră și nu în mâna celorlalți.

Este un an în care va trebui să vă redescoperiți valoarea și puterea personală pe care o dețineți. Este un an de creștere, este un an în care nu trebuie să vă ignorați intuiția. Este un an al conexiunilor, al reîntâlnirilor și al regăsirilor.

