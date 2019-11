Ce se întâmplă în familia lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer. ”Abia mai trec pe acasă!”

Fanii lui Andi Moisescu l-au putut vedea de puține ori pe acesta povestind despre familie sau despre lucrurile care se întâmplă la el acasă. Mare le-a fost uimirea atunci când juratul de la Românii au Talent a povestit cele ce urmează.

Andi Moisescu face ce face și mereu își găsește un proiect în care trebuie să investească un timp prețios. Cu toate că are nevoie de odihnă, după atâtea ore de filmat, prezentatorul de televiziune preferă să se bucure de cei doi băieți. Pe lângă rolul de jurat al emisiunii de talente, Andi se ocupă de show-ul „Pe bune”.

„Pe cât de haioasă e emisiunea, se filmează şi foarte repede. Am terminat preselecţiile pentru „Românii au talent”, însă am multă treabă cu emisiunea „Apropo TV” şi am încă multe de făcut. Pentru că e până în ultima zi a anului. Acum sunt şi pe YouTube şi mă pot vedea fanii şi acolo. Am şi multe alte lucruri care nu se văd, care ţin de bucătăria proprie”

Andi Moisescu