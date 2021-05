Ce se întâmplă cu Simona Halep la Madrid. Explicația surpriză a româncei

Simona Halep, în vârstă de 29 de ani, 3 WTA, a vorbit despre meciul din primul tur al turneului de la Madrid, cu Sara Sorribes Tormo, în vârstă de 24 de ani, 46 WTA, meci care a avut un scor de 6-0, 7-5.

De altfel, se pare că Madridul și Caja Magica o întâmpină fără excepție cu zâmbete pe Simona, chiar și atunci când adversara este o favorită locală. Aceasta a mărturisit că se simte bine, se simte răsfățată.

Întrebată cum procedează atunci când întâlnește o adversară cu care ai jucat recent, aceasta a spus:

”Când joc cu cineva, de la al doilea meci știu deja la ce să mă aștept și știu cum o să vină mingea. Am și vorbit cu Darren înainte de partidă, am știut cam ce trebuie să fac, însă meciul de la Roland Garros m-a ajutat mult acum pentru că știam că poate să revină în orice moment, e o mare luptătoare. Mă bucur însă că la 5-5 am reușit să-mi fac jocul potrivit ca să câștig. Îmi pierdusem un pic concentrarea pe la 5-1, 5-2, am simțit ceva presiune, dar în rest mi-a plăcut tare mult cum s-a desfășurat partida”, a spus Simona Halep pentru Gazeta Sporturilor.