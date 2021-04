Simona Halep, implicată în scandalul momentului: ”Cum are tupeul să pretindă asta?”

Mai este puțin până la startul Jocurilor Olimpice de la Tokio. România va fi reprezentată de o delegație importantă. Echipa de tenis o va avea în lot și pe Simona Halep, care declara încă din 2018, că-și dorește acest lucru. O altă dorință a sportivei a fost cea de portdrapel pentru România la deschiderea JO de la Tokio. Numai că au apărut reacții dure la adresa sa, după această declarație. Cea care a criticat afirmațiile Simonei a fost multipla medaliată la JO, Beatrice Câşlaru.

Multipla medaliată cu aur, Beatrice Câşlaru, a participat la trei ediții importante ale JO, în Atlanta, Sindey și Atena. Ea este cea care a decis să reacționeze dur la afirmațiile făcute de Simona Halep referitoare la postura de portdrapel pentru România la JO de la Tokio.

În opinia sportivei ar trebui mai întâi să dovedească acest lucru, prin câștigarea unor medalii, și apoi să pretindă acest onorant statut. Beatrice Câşlaru a emis aceste critici în spațiul public, pe rețelele de socializare, declarând:

”Cine vrea ea să fie? Cum se face că are tupeul să pretindă asta, când ar fi fair-play întâi să câștige medalie și apoi, peste 3 ani, să ceară steagul!!! Sau, hai să îi dăm steagul dacă ne aduce aurul olimpic!

Nu-i contestă nimeni calitățile și performanțele Simonei în tenisul mondial. Cerința acesteia de a deveni portdrapel la JO de la Tokio a făcut valuri, mai ales în spațiul public. Deși convocată la lotul pentru FedCup, Simona avea să renunțe și să plece la Stuttgart, unde pierde semifinala. Beatrice Câşlaru și-a continuat valul de critici la adresa sportivei, în spațiul public.

În același spațiu public, Beatrice Câșlaru a continuat criticile la adresa Simonei Halep. Beatrice Câşlaru a reamintit de refuzul acesteia de a face deplasarea la Rio, spunând:

”Halep la Rio nu a vrut sa facă deplasarea, pe motiv de țânțar! Acum facem un armasar din covid-19??? PENTRU mine e fie performanta, fie vezi de ciorba ta!!! Vorbim de un sportiv care pretinde ceva. Atât. Că e un etalon , nu contestă nimeni. Dar, până când o să mă convingă pe mine că trebuie să poarte steagul….

Despre ce vorbim? Repet cine sunt eu să critic pretențiile uneia? Eu când am vrut ceva am pus steagul pe catarg, și imnul și am ridicat la respect tribuna în picioare! Că va fi sau nu portdrapel la Tokyo, de va fi orice vrea ea sau alții… Nu sunt eu în măsură să decid.”, a mai scris Beatrice Câșlaru pe Facebook.