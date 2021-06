Ce se întâmplă cu pensia alimentară plătită de Cătălin Cazacu. Fosta soție face dezvăluiri EXCLUSIV

Campionul la motociclism Cătălin Cazacu și solista de muzică de petrecere Nicoleta Delinescu s-au iubit vreme de patru, rodul dragostei lor fiind Andrei. Puștiul în vârstă de 11 ani a moștenit de la celebrul lui tată dragostea pentru sport. Nicoleta ne-a vorbit, pentru Playtech.ro, despre fostul partener de viață cu care, în ultima vreme, a îmbunătățit relația, dar și despre premiile lui Andrei obținute pe pistă.

Nicoleta nu are deloc noroc în dragoste. Primul soț a murit în urma unui infarct, în brațele ei, la doar un an de la nuntă, iar Cătălin Cazacu a înșelat-o adesea, pe parcursul relației lor de patru ani. Solista a decis să pună punct relației cu celebrul motociclist, chiar dacă au împreună un băiețel, pe Andrei, în vârstă de 11 ani:

”Ne certaserăm şi am plecat de la el de acasă chiar în perioada Sărbătorilor. S-au stricat lucrurile ușor-ușor. Nu ne-am despărțit pentru că nu ne mai iubeam. El e un băiat rebel, dornic să cunoască toate păpușile și eu m-am retras din relația asta”, spunea cântăreața, la ”Acces direct” (Antena 1).

Contactată de reporterii Playtech.ro, Nicoleta ne-a vorbit despre Cătălin, ca tată:

“Andrei și tatăl său se înțeleg bine. Cătălin îi dă sfaturi, îl ambiționează, chiar dacă ne-am separat relația tată- fiu nu a fost afectată deloc. Îi dă copilului pensia alimentară la timp, nu am obiecții de făcut în această privință”.

Cătălin Cazacu este campion național la motociclism. Ei, bine, și cum așchia nu sare departe de trunchi, iată că și fiul său i-a moștenit pasiunea pentru sport, pentru mașini scumpe, adrenalină și mulți cai putere.

Cătălin Cazacu a bifat mai multe relații cu femei frumoase din show-biz, printre ele numărându-se fotomodelul Anna Roman și Brigitte Pastramă. Chiar dacă la acea vreme bruneta era căsătorită cu Ilie Năstase, acest mic amănunt nu i-a împiedicat pe Brigitte și pe Cătălin să meargă în vacanțe romantice. Brigitte a recunoscut relația:

”Relația noastră s-a terminat pentru simplul fapt că atunci când am vrut să aflu mai multe despre el, în aprilie, cred, angajând o firmă abilitată în asta, mi s-a adus la cunoștință că acesta a început să fie vizitat din când în când de o numită Ana, din Petroșani. Drept pentru care am decis că este mai bine pentru mine să ies din această iluzie. După această experiență, am luat decizia să încerc să-mi repar căsnicia”, spunea Brigitte.