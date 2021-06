Cătălin Cazacu i-a uimit pe toți trecătorii în București. Cu ce minunăție a apărut: au întors privirea imediat

Cătălin Cazacu nu mai are nevoie de niciun fel de descriere. Fostul Faimos de la Exatlon este unul dintre cei mai curtați burlaci din showbizul românesc. Cu ce minunăție a apărut pe străzile din Capitală. Toți oamenii au întors privirea imediat.

Faimosul Cătălin Cazacu și-a scos la plimbare superba bijuterie de trei roți care ar face invidios orice iubitor de motoare. Recent, motociclistul a făcut furori pe străzile din Capitală, iar toți trecătorii au întors privirile după noua sa achiziție.

Fororeporterii de la Ciao l-au surprins pe fostul concurent de la Exatlon mândrindu-se cu spyder-ul său care valorează nu mai puțin de 15.000 de euro. După ce l-a dus la o curățătorie, Cazacu s-a retras într-un loc mai liniștit pentru a lustrui motocicleta.

De-a lungul anilor, Cătălin Cazacu a cucerit inimile mai multor domnișoare frumoase și celebre, printre care amintim Denisa de la Bambi, Ilinca Obădescu, Maria Simion sau Ana Roman.

„Probabil are instabilitatea asta emoțională până își găsește liniștea. Cătălin are gusturi bune la femei, dânsul știe cel mai bine ce îl face fericit, nu cred că el caută doar frumusețe. Lui îi plac fetele cuminți, după care le modelează după cum vrea el, știe să facă asta. Este un bărbat foarte subtil și te face în așa fel încât tu ca femeie să fii pe placul lui” , declara Ana Roman despre fostul ei iubit, acum ceva vreme.

Este chipeș, celebru, galant și singur. Fanele celebrului motociclist s-au tot întrebat de ce Cătălin Cazacu nu s-a însurat până acum, deși a fost întotdeauna înconjurat de femei superbe. Bărbatul de 37 de ani susține că

„Dacă mă ajută Dumnezeu, mai rămân așa o perioadă. Glumesc, nu e după mine, când vrea Dumnezeu o să se întâmple. Eu am luat dorința, am pus-o în Univers, de acum încolo aștept. Am și răbdare pe tema asta, nu mă grăbesc.

Am cumpărat mai multe inele. Fiecare inel pe care l-am cumpărat și l-am dăruit în acele momente a însemnat tot pentru mine în momentele alea, doar că… am foarte mulți ani distanță, nu am ajuns niciodată în fața altarului, pentru că eu mi-am jurat că atunci când se va întâmpla va fi o singură dată pentru viața asta, așa că încerc să o întârzii cât mai mult ca să rămână cât mai puțin.

Sunt sigur că ce-i al meu e pus deoparte. Nici nu că am cunoscut-o, nici nu spun că n-am cunoscut-o. Ce-i al meu e pus deoparte. Acasă nu e nici măcar câinele, și ăla m-a părăsit. Nu e nimeni acasă, iar când va fi acasă o să se vadă chestia asta și pe mine”, a mărturisit Cătălin Cazacu, acum ceva timp.