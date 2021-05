De ce nu s-a însurat Cătălin Cazacu până la vârsta asta. Ce așteaptă, de fapt

Cătălin Cazacu a mărturisit motivul real pentru care nu s-a însurat până acum. Motociclistul de la Exatlon a fost logodit de câteva ori dar nu a ajuns, până acum, în fața altarului. De ce nu s-a căsătorit până acum Cazacu și ce planuri de viitor are.

E tânăr, chipeș, cunoscut și unul dintre cei mai curtați burlaci din România. Cătălin Cazacu a vorbit, pentru prima dată, la Antena Stars despre motivul pentru care nu s-a însurat niciodată. Fostul concurent de la Exatlon a fost surprins, de-a lungul timpului, în compania unor domnișoare superbe, printre care și jurnalista Carmen Negoiță.

Are sau nu iubită? Care este motivul pentru care Faimosul motociclist nu a ajuns niciodată în fața altarului. Cătălin Cazacu vrea să se așeze la casa lui, dar pune acest lucru pe seama destinului:

„Dacă mă ajută Dumnezeu, mai rămân așa o perioadă. Glumesc, nu e după mine, când vrea Dumnezeu o să se întâmple. Eu am luat dorința, am pus-o în Univers, de acum încolo aștept. Am și răbdare pe tema asta, nu mă grăbesc”, a declarat Cătălin Cazacu pentru Antena Stars.