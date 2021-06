Noi probleme pentru Brigitte și Florin Pastramă. E clar, astrele nu sunt deasupra casei banilor

Brigitte și Florin Pastramă au o relație cu multe năbădăi. Cei doi s-au despărțit de multe ori și au trecut prin multe scandaluri.

Fosta soție a lui Ilie Năstase a fost și abuzată verbal și fizic de către soțul ei actual, Florin Pastramă. Toate acestea n-au contat pentru ea, așa că s-a decis să se împace cu el.

Cu toate acestea, lucrurile nu sunt nici acum lapte și mere între ei doi. Celebrul cuplu a plecat în vacanță la Viena, însă pare că norocul nu le-a surâs nici de data asta.

Deși nu a fost vorba inițial despre vreo ceartă sau un scandal, aceste lucruru au fost inevitabile, pentru că cei doi s-au ales cu o amendă consistentă. Pentru că au parcat pe un loc interzis, Brigitte și Florin au fost nevoiți să plătească 100 de lire amendă.

Atât i-a trebuit lui Brigitte, care a avut să îi reproșeze soțului ei că nu înțelege limba engleză și nu poate comunica cu nimeni în asemenea situație.

Ca să se răzbune pe el, Brigitte a început să vorbească cu Florin doar în engleză, în ideea că îi va da o lecție și bărbatul se va pune cu burta pe carte.

Enervat la culme, Florin a început să o înjure în românește.

Cei doi au plecat într-o vacanță unde au reușit să se reconecteze și să discute lucruri importante. Bruneta i-a mărturisit soțului ei că mariajul cu Ilie Năstase i-a provocat multă suferință.

„Nu vreau să treacă nimeni prin ce am trecut eu cu Ilie, prin câtă răutate am trecut. Oamenii erau răi, soțiile prietenilor lui nu mă primeau la mesele lui. O primeau pe Amalia, iar eu stăteam la altă masă cu Ilie. Nu o să vreau niciodată să mă compar cu acea individă. De aia nu l-am căutat niciodată pe Ilie după divorț. Pentru că știu moral prin ce am trecut cu el. Nimeni nu știe cât de batjocorită am fost în cei opt ani de căsnicie.

Eu eram soția lui și mergeam cu tot cu Amalia în concedii. Avea o verighetă care semăna cu a noastră, avea verigheta la fel și când mergeam la Roland Garros ea mergea cu el, iar eu stăteam afară. Și toate astea le-am suportat pentru că nu am vrut să îl pierd. Și pentru că dacă Ilie i-a dat apă la moară, ne-a făcut foarte mult rău. Mergeam la biserică și plângeam”, a mărturisit Brigitte Pastramă.