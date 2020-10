Ce se întâmplă cu Laura Vicol, fosta avocată a Alinei Bica. Marcel Ciolacu a făcut anunțul

Mai avem aproape două luni până la Alegerile Parlamentare din decembrie. Partidele au început să-și anunțe viitorii candidați și listele aferente, atât a Senat, cât și la Camera Deputaților. Marcel Ciolacu anunța de ieri, o parte din viitorii candidați. Printre aceștia se numără și avocata Laura Vicol.

Pe listele PSD apare și numele avocatei Laura Vicol, cunoscută ca fiind avocata Alinei Bica. Laura Vicol, conform listelor depuse , apare ca și candidată din partea PSD Dolj la Camera Deputaţilor. Ceea ce pare interesat este că avocata este prima pe listele PSD Dolj la un mandat pentru Camera Deputaților. Pe aceeași listă a deputaților mai apar nume grele din PSD Dolj, ca deputata Alexandra Presura și Iulian Badea, fiul lui Pavel Badea. Laura Vicol, o prezență permanentă la Antena 3 și România TV, a avut în trecut de-a face cu legea, nu numai în calitate de avocat. În 2016 DNA o acuza de favorizarea infractorului, în dosarul lui Nicolae Learciu.

”In martie 2015, Laura Voicu, aparator ales al inculpatei Georgia Ioana Deaconu, la data faptelor aflata in arest preventiv (…). Cnoscand faptul ca Learciu nu detine calitatea de avocat, fiind inscris in asa numitul „Barou constitutional”. L-a desemnat sa participe la activitati de urmarire penala ce urmau a se desfasura la sediul DNA in dosarul mentionat, precum si, in repetate randuri, in alte cauze aflate pe rolul DNA. In acest mod, cu referire la dosarul 189/P/2012, prin faptul ca l-a trimis la sediul DNA pe Niculae Learciu, pentru a acorda asistenta juridica unei inculpate aflate in stare de arest preventiv, a carei aparare este obligatorie potrivit legii, Laura Vicol a provocat, in mod constient, o stare de pericol pentru infaptuirea justitiei”, sustin procurorii.