Ce salariu ia Teo Trandafir de la Kanal D. Șefii țin foarte mult la ea și îi fac toate mofturile

Și-a început emisiunea ”Teo”, la PRO TV, în anul 2000, iar de atunci a ajuns în inimile românilor. Anul 2013 a adus-o la Kanal D, unde, alături de Bursucu’, face ravagii cu emisiunea de zi ”Teo Show”. Cum ea este celebră, iar banii fac parte din viața tuturor, pentru curioși, la acest capitol, Teo Trandafir se zvonește că stă foarte bine. Cât ia vedeta?

Teodora Virginia Trandafir are ștate vechi în lumea televiziunii, drept pentru care și salariul trebuie să fie în concordanță. Fostă producătoare, actriță, prezentatoare de radio și deputat PNL, prezintă ”Teo Show”, alături de Bursucu’ (Adrian Cristea), din anul 2013, la Kanal D. Are la activ mai multe emisiuni de televiziune, cum ar fi ”Buna Dimineața România”, pe care o prezenta alături de Mircea Badea, în 1994, pe Tele 7abc. Mai apoi, cei doi au mai colaborat, în 1997, la Antena 1, unde au fost gazdele matinalului ”Dimineața devreme”.

Și dacă nici cu cele două show-uri unii nu reușesc să o identifice, atunci sigur o vor face când aud de anul 2000 și emisiunea ”Teo”, de la PRO TV. Timpul a adus-o la postul TV turcesc Kanal D, unde a rămas din 2013 și până astăzi. ”Curiozitatea a ucis pisica. Și tot ea a înviat-o”, este un proverb folosit pentru a avertiza asupra pericolelor investigațiilor inutile, care se potrivește în acest sens, în special pentru faptul că Teo, când aude că se vorbește despre bani, se oprește timpul în loc. Însă, fie că dorește ori ba, fiind persoană publică, fanii ei doresc să știe toate aspectele legate de ea. Printre ele, și de bani.

”Banii vorbesc/ Banii nu tac, banii de fac” Banii vorbesc, dar Teo nu vorbește despre ei, salariul fiind confidențial. În pofida tuturor detaliilor, pentru cei incitați de acest subiect, s-a zvonit că prezentatoarea TV ar câștiga 20.000 de euro pe lună, potrivit bugetul.ro. Ulterior, Teo a declarat că suma este exagerată, ea, de fapt, fiind plătită decent.

”În legătură cu banii mei, nu știu dacă interesează pe cineva care este adevărul. Ar fi bine ca fiecare să aibă grijă de banii lui, de viața lui, de iubirea lui. Da, am pierdut, ca toată lumea, mult din ceea ce am produs. Au fost mulți cei care și-au dat cu părerea despre salariul meu, mult umflat, l-au înmulțit cu 12 luni și au făcut ei socoteala cât am câștigat eu într-un an.

Nu au luat în calcul că poate plătesc chirie, că mănânc, am copil, poate trebuie să pun niște benzină, poate am niște rate. Nu, oamenii consideră că dacă tu ai o anumită sumă pe lună, odată înmulțită cu 12, iese exact suma pe care o ai într-un an. Greșit! Pentru că, între timp, ai făcut niște lucruri, poate ai ajutat un prieten, poate ai avut un părinte bolnav”, a mai spus Teo Trandafir pentru libertatea.ro.