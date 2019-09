Iulia Vântur l-a bătut pe Bursucul, sub privirile uluite ale lui Teo Trandafir. Ce s-a întâmplat între cei doi

Iulia Vântur l-a luat pe Bursucul la bătaie, sub privirile lui Teo Trandafir. Ce s-a întâmplat astăzi cu vedeta abia revenită din India?

Iulia Vântur nu a revenit de mult din India, dar se pare că drumul nu ostenit-o, blondina având puteri să îl ia la bătaie pe Bursucul. Invitată în platoul ”Teo Show”, fosta prezentatoare de televiziune și-a pus nu numai calitățile fizice în valoare prin vestimentația aleasă, ci și abilitățile. Iulia Vântur a vrut să le arate telespectatorilor ce a învățat pe platourile de filmare ale filmului de acțiune în care a jucat, iar pentru demonstrație l-a ales pe colegul de emisiune a lui Teo Trandafir.

„Mi-a plăcut foarte mult, am simțit că mi se potrivește foarte bine rolul ăsta. Lee, cel pe care îl lovesc în scena asta, e multiplu campion și e foarte bun în ce face. Am avut onoarea să-l bat un pic. În sccenele astea nu mi-am furat-o, mai mult am dat. Ideea e să nu te pierzi cu firea”, a povestit vedeta.