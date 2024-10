Ce salariu are un sudor sau un instalator în 2024. Unii câștigă bani frumoși din aceste meserii

După 1990, când am trecut de la economia centralizată la cea de piață, au venit și multe modificări, nu toate de bun augur. Așa se face că celebrele școli de meserii aveau să dispară,una câte una, iar astăzi România este în situația în care are nevoie de meserii, precum cele de sudor sau lăcătuș. Astăzi la mare căutare, oferta este una, relativ generoasă, așa că am decis să aflăm ce salariu are un sudor sau un instalator în 2024, având în vedere că unii câștigă bani frumoși din aceste meserii.

Criza din piața muncii din România, și lipsa specialiștilor în meserii tehnice

Deși anii au trecut, iar tehnologiile de vârf au apărut și în România, anumite meserii, să le zicem tehnice, au rămas totuși la mare căutare. Cu toate creșterile economice și evoluția pieței muncii, România se confruntă cu o criză acută pe piața muncii, în special în ceea ce privește lipsa de specialiști în meserii tehnice precum sudorii, instalatorii sau electricienii.

Deși aceste meserii sunt vitale, mai ales pentru funcționarea unor sectoare cheie, numărul de muncitori calificați scade constant, creând un deficit semnificativ în diverse domenii industriale și de construcții. Unul dintre motivele principale pentru acest deficit este percepția negativă asupra meseriilor tehnice.

Timp de mulți ani, în România, educația universitară a fost privită ca un drum obligatoriu pentru succesul profesional, în detrimentul învățământului tehnic și profesional. Astfel, tot mai puțini tineri au ales să urmeze școli profesionale sau cursuri de calificare în meserii precum sudura, instalarea de rețele sanitare sau mentenanța electrică.

Piața muncii afectată de migrarea forței de muncă în străinătate

Un alt factor care agravează criza este migrarea forței de muncă în străinătate. Mulți muncitori calificați din România, în special în meserii tehnice, au ales să plece în țări europene precum Germania, Italia sau Spania, unde salariile sunt considerabil mai mari. Acest exod a lăsat un gol semnificativ pe piața muncii românești, în special în sectorul construcțiilor și al industriei manufacturiere.

De asemenea, programele de formare profesională sunt adesea considerate insuficiente sau neadaptate cerințelor actuale ale pieței. Mulți angajatori se plâng că tinerii care termină școli profesionale nu sunt suficient de bine pregătiți pentru a intra direct în câmpul muncii, ceea ce necesită investiții suplimentare în instruire.

Pentru a rezolva această problemă, este esențial ca autoritățile și companiile să colaboreze pentru a promova meseriile tehnice, să investească în educație profesională și să creeze programe de atragere și reținere a muncitorilor calificați în țară. Fără aceste măsuri, criza din piața muncii din România riscă să se agraveze și mai mult în următorii ani.

Ce salariu are un sudor sau un instalator în 2024

În timp ce tinerii aleg să meargă către anumite facultăți, precum IT, Cibernetică etc, lipsa forței de muncă în zona tehnică, se simte acut.

Cu toate astea, încă mai există oferte pe piața muncii pentru cei care au decis să-și facă o specializare și, implicit, o meserie în această zonă, precum sunt meseriile de sudor, instalator, electrician, sau chiar în zona construcțiilor. Deși nu mai este mâna de lucru specializată, ofertele sunt variate, astfel că am încercat să aflăm ce salariu are un sudor sau un instalator în 2024.

Paradoxal, sunt la mare căutare, și în 2024, aceste meserii, iar salariile pentru un instalator, spre exemplu, au o medie între 3000 și 4000 de lei pe lună, având posibilitatea de lucra în regim independent, cu un program de lucru mult mai flexibil decât în cazul altor locuri de muncă, precum cele din IT, etc.

De cealaltă parte, dacă există potențiali angajați specializați ca sudor, salariile acestora pot varia între 5000 de lei pe lună, și pot ajunge până la 10.000 de lei lunar.

Aceste salarii sunt stabilite și în funcție de experiență, și de procedeele de sudură pe care acești viitori angajați le posedă. Și în cazul acestei meserii există posibilitatea specializărilor și în alte procedee și tehnici avansate, ceea ce va ridica și suma aferentă salariului lunar.