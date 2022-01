Ce salarii vor primi la STB șoferii care se angajează după grevă: „Momentan sunt bune”

Greva STB a blocat traficul din București pentru mai multe zile. Compania a anunțat că face angajări, ca urmare a grevei ilegale, iar la sediu au venit mai mulți oameni interesați de un job ca șofer de autobuz, troilebuz sau tramvai. De fapt, la STB s-a făcut coadă pentru angajare pe posturile de șoferi, după ce compania a anunțat concedieri masive pentru cei care au intrat în grevă în mod ilegal.

De altfel, și salariile oferite sunt unele decente. Zeci de persoane au venit la sediul Societății de Transport București pentru a își încerca șansa de a devenit șoferi de autobuz, după ce greva a obligat compania să ia măsuri.

Un șofer de autobuz câștigă pe lună între 4.500 și 5.500 de lei net. Salariul poate ajunge și la 7.800 de lei net, în funcție de orele lucrate, sporuri de noapte sau ore suplimentare. Un șofer de troilebuz câștigă între 3.152 lei și 8.065 lei, media fiind de 5.300 de lei. Un vatman câștigă între 2650 și 7.767 lei, media fiind de 5.300 de lei.

Șoferii primesc și tichete de masă care pot ajunge până la 440 de lei pe lună.

„Ieri când am văzut anunțul pe site am luat decizia să vin cu toate actele. Eu am mai depus la ei CV-ul de vreo două trei ori si acum am zis că poate am noroc cu greva asta și că poate se mai eliberează. Cum mi se par salariile? Momentan sunt bune”, a declarat pentru G4Media.ro unul dintre candidați.