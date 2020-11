Ce salarii sunt la Dacia, în uzina de la Mioveni. Cât câștigă angajații și inginerii

Automobile Dacia S.A este cel mai mare producător român de automobile. Compania a fost fondată în 1966. După 33 de ani, în 1999 guvernul României a vândut Dacia francezilor de la Renault. Este cea mai mare compania românească și reprezintă 8% dint totalul exporturilor din 2018. Doar în anul 2019, compania a vândut aproximativ 800.000 de vehicule.

Inaugurarea uzinei Dacia

Prima fabrică a fost construită între 1942 și 1945, ca și o extensie a IAR. Pe atunci se construiau avioane. Noua fabrică a fost construită în Pitești sub supravegherea lui Ion Antonescu. Aceasta ar fi trebuit să construiască 600 de motoare de avion pe lună. Lucrarea a fost terminată în 1945. După război, fabrica a fost preluată de către „Căile Ferate Române”, urmând să devină Dacia.

Compania a fost fondată în 1966 sub numele „Uzina de autoturisme Pitești (UAP)”. Principala fabrică Dacia a fost inaugurată în 1968, în Colibași, Mioveniul de astăzi. Prima mașină oficială construită a fost Dacia 1100. Din 1968 până în 1972, au fost construite aproximativ 40.000 de modele de Dacia 1100. În 1970 a fost modificată puțin partea din față a mașinii, dar a rămas aceeași la bază. De asemenea, a mai fost construită și o altă variantă a Daciei 1100, Dacia 1100S. Aceasta avea un motor mai puternic și era folosită de către polițiști și în curse speciale.

Salarii mărite în 2019

Automobile Dacia face parte din Group Renault. Acesta este unul dintre cei mai mari angajatori din România și de pe piața românească. La finalul anului trecut compania avea peste 15.000 de angajați. În 2019, angajații nu erau mulțumiți de salarii, pornind greve. După negocieri, aceștia au primit măriri de salarii.

Anul trecut a fost un an cu probleme la uzinele Dacia. Sindicatele au amenințat că vor intra în grevă generală dacă nu sunt îndeplinite cerințele salariale. Anumite surse susțin că negocierile între sindicaliști și patronat au început în luna aprilie și s-au finalizat la sfârșitul lunii mai. În cele din urmă, angajații de la Dacia au avut câștig de cauză.

Au reușit să primească o mărire de salariu de aproximativ 100 de euro, în funcție de ce loc ocupă în cadrul companiei. Acești bani au fost înaintați către angajați în două tranșe. Prima în luna iunie de 400 de lei și a doua în luna octombrie de 80 de lei. De asemenea, muncitorii au mai primit și o primă de 1.600 de lei. Operatorii din fabrică au primit și ei la rândul lor o primă de 800 de lei. Pe lângă asta, au mai primit o primă excepțională, în septembrie, de 400 de lei.

Mai mult, angajații la Dacia au primit o reducere de 9% la achiziționarea unui autoturism marcă proprie. La final, cele două părți au căzut de acord la un nou contract colectiv. Acesta prevedea ca salariul minim pentru muncitorii celor de la Dacia să fie de 2.550 de lei pe lună.

Salariile muncitorilor Dacia

Un SCM Process engineer de la Dacia are un salariu de 3.700 de lei lunar.

Un angajat ce ocupă postul de Team Manager are un salariu de 5.300 de lei. Pe lângă salariul de bază se adaugă și un bonus de 6.000 de lei pe an, tichete de masă în valoare de 300 de lei pe lună și alte bonusuri de 3.000 de lei pe an.

Un inginer mentenanță are un salariu de 3.000 de lei. Pe când un inginer geometru are un salariu de 4.800 de lei, bonus anual de 4.800 de lei și tichete de masă de 350 de lei lunar.

Aceste sume pot fi diferite în funcție de vechimea și experiența angajaților.