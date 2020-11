A testat noua Dacia Sandero. Ce a putut să observe: „Cutie manuală, aragaz la climatizare și oglinzi cu băț”

Noua Dacia Sandero a intrat sub lupa lui Andrei Barbu, la Motor Blog TV. Acesta a realizat un test în premieră a celor mai nou model produs la Pitești. Concluziile sunt destul de bune, mai ales că prețul atrăgător face ca analiza să nu fie atât de aspră. Cert este că Andrei Barbu trage o concluzie clară: noua Dacia Sandero e mult mai bună decât generația precedentă.

Noul Logan, prețuri ce pornesc de la 8.400 de euro. Pentru versiunea Sandero Stepway se ajunge până la 14.050 de euro

„Am condus în premieră noua Dacia Sandero și după ce am postat câteva clipuri introductive, a venit și momentul testului complet. Noua Dacia Sandero pe care am condusă are motorul de 999 cmc, cu trei cilindri și o mică turbină, cât să dea drumul la 92 de cai-putere. Cutie manuală, aragaz la climatizare și oglinzi cu băț. Adică reglabile manual…

Noua Dacia Sandero aduce câteva elemente super mișto pentru o mașină atât de accesibilă și, tocmai prin prisma prețului, e greu să judeci mașina asta prea aspru. Cel mai simplu e așa: noua Dacia Sandero e mult mai bună decât generația precedentă. Și atât!”, este analiza făcută pe pagina de Youtube a Motor Blog TV.

Și cei de la Dacia au ales să pună accept pe prețul super atractiv, dacă ținem cont de dotările acestei a treia generații de Logan, Sandero și Sandero Stepway. Iată care este descrierea făcută pe site-ul oficial al celor de la Dacia.

Prețurile pentru noul Logan pornesc de la 8.400 de euro, cu tot cu TVA. Și ajung până la 12.950. Noul Sandero are prețuri între 8.600 și 12.950. Iar noul Sandero Stepway pornește de la 12.050 și ajunge până la 14.050 de euro.