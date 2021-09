Ce salarii au angajații benzinăriilor din România. Cât plătesc Rompetrol, Petrom, OMV sau Mol

Rompetrol, Petrom, OMV sau Mol sunt câteva din benzinăriile de la noi din țară. Acestea sunt răspândite peste tot în țară și sunt foarte frecventate de către deținătorii de autovehicule. Aceștia iau contact zi de zi cu angajații acestora. Iată ce salarii au angajații benzinăriilor: Rompetrol, Petrom, OMV sau Mol.

Benzinăriile Rompetrol, Petrom, OMV sau Mol – salarii angajați

Salariile angajaților de la benzinăriile din România diferă în funcție de benzinăria la care sunt angajați, de vechime, de locul de muncă ocupat dar și în funcție de munca depusă. Iată așadar cu cât sunt plătiți angajații benzinăriilor Rompetrol, Petrom, OMV sau Mol, de la noi din țară.

Potrivit celor de la undelucrăm.ro, un angajat al benzinăriei Mol, din Constanța, angajat pe funcția de Casier, pe un post full time și care are o experiență de 2 ani, încasează un salariu lunar net în valoare de 1.900 de lei. La acesta se mai adaugă și tichete de masă în valoare de 220 de lei pe lună și alte bonusuri în valoare de 100 de lei lunar.

Salariile angajaților de la benzinăriile Mol

Un angajat al benzinăriei Mol, din Cluj-Napoca, angajat pe funcția de IT Infranstructure Support, pe un post full time și care are o experiență de 1 an, încasează un salariu lunar net în valoare de 3.600 de lei. La acesta se mai adaugă și tichete de masă în valoare de 200 de lei pe lună și alte bonusuri în valoare de 1700 de lei pe an.

Un angajat al benzinăriei Mol, din Cluj-Napoca, angajat pe funcția de Testing&Complaint Expert, pe un post full time și care are o experiență de 6 ani, încasează un salariu lunar net în valoare de 3.500 de lei. La acesta se mai adaugă și tichete de masă în valoare de 200 de lei pe lună și alte bonusuri în valoare de 3000 de lei pe an.