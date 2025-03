Cezar Ionașcu rupe tăcerea după ce s-a zvonit că soția l-ar fi dat afară din casă: ”Întotdeauna iubirea va învinge!”

Recent, numele lui Cezar Ionașcu a fost în centrul unor speculații intense, după ce s-a zvonit că ar fi fost nevoit să părăsească locuința conjugală din cauza unei relații extraconjugale. Presa tabloidă a relatat că acesta și-ar fi făcut bagajele și ar fi plecat din casa în care locuia alături de soția sa, Oksana, și de cei șase copii ai lor. Totodată, s-a speculat că printre motivele despărțirii ar fi anumite „practici” ale Oksanei care l-ar fi deranjat pe soțul său.

Oksana Ionașcu a avut o primă reacție pe rețelele de socializare, fără a oferi detalii clare despre situația din familie, dar sugerând că orice pierdere poate fi un nou început. „Pierderea nu este sfârșitul, ci începutul”, a transmis aceasta, lăsând loc de interpretări asupra stării relației lor.

Zvonuile au ajuns rapid și la urechile lui Cezar Ionașcu, care a ales să rupă tăcerea pentru a-și exprima poziția față de cele vehiculate în spațiul public. El a negat cu fermitate că ar exista o amantă sau că ar fi pe cale să divorțeze.

Mai mult, Cezar Ionașcu a avut o reacție tranșantă într-un story postat pe Instagram, unde a negat categoric toate zvonurile legate de presupusa sa relație extraconjugală și de despărțirea de Oksana.

„Dacă atât vă duce capul, e OK, nu am ce să comentez, nu am niciun fel de comentariu! Niciun fel de comentariu!”, a afirmat acesta, vizibil deranjat de informațiile apărute în presă. În descrierea videoclipului, a scris: „Iubirea va învinge. Și va aduce adevăr”.