Ce s-a întâmplat tocmai în Franța, la 1 an de la moartea lui Bogdan Stanoevici. Detalii EXCLUSIVE

Inima actorului Bogdan Stanoevici a încetat să mai bată pe 12 ianuarie 2021, în urma unor grave complicații pulmonare. La un an de la tragedie, prietenii l-au comemorat la București, iar fosta soție și fiul lor în Franța, unde de altfel se află urna cu cenușa artistului. Cei dragi deplâng plecarea prematură a lui Bogdan, cu atât mai mult cu cât a avut un suflet de aur: ”Era foarte generos, un mare domn, nu-l simțeai cu șoșele sau cu momele și nici să se țină de găinării. Mai bine pierdea el, dar să le fie bine altora. El s-a născut domn!”, ni l-a descris, cu emoție, Alexandra Velniciuc, actrița cu care Bogdan legase o prietenie de suflet.

Bogdan Stanoevici, fost actor și politician român, a încetat din viață pe 12 ianuarie 2021, la doar 62 de ani. Fusese inițial diagnosticat cu Covid-19, apoi starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid, în urma unor grave complicații pulmonare. A trecut deja un an de la drama care a îndurerat o țară întreagă.

Prietenii l-au comemorat, conform tradiției. Alexandra Velniciuc, actrița alături de care Bogdan Stanoevici jucase în piesa ”Boeing, Boeing”, ne-a povestit despre prietenia lor sinceră, despre vacanțele amuzante pe care ea și soțul le petreceau în Grecia, alături de el:

”Eu și soțul meu, Șerban, am făcut multe vacanțe împreună cu Bogdan, în Grecia. Îmi amintesc acum de unul dintre concediile în care am râs cu poftă. Pe vremea aceea eu aveam o altă mașină, destul de joasă. Se făcuse seară, fusesem să mâncăm la un local aflat prin niște hârtoape, unde mâncau și grecii, pe niște drumuri forestiere.

Cum eu nu văd seara să conduc, iar Șerban nu are carnet, l-am rugat pe Bogdan să se urce la volan. El conducea foarte bine, nu era deloc vitezoman. Totul a fost bine până când am lovit mașina, ceva care ne-a distrus masca. Ne-am oprit, am zis să încercăm să o prindem cumva, cu sârme sau cu un ciorap, așa cum face românul, cârpeală.

D-abia când am ieșit la drumul principal și am coborât din mașină ca să vedem isprava, ne-am prăpădit de râs. Stăteam toți cu fundul în sus și cu telefonul mobil pornit pe lanternă să ne uităm ce mai putem face. Era cam ora 1.00 noaptea. Bogdan avea pe el un fel de cearșaf cu mâneci, așa cum îi plăcea să poarte în vacanțe. Vântul adia, parcă era un șeic, i se vedeau și picioarele. Am tot râs în noaptea aceea, am făcut criză isterică de râs…!”, ne-a mărturisit, în exclusivitate pentru Playtech.ro, Alexandra Velniciuc.