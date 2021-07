Scandal la 6 luni de la moartea actorului Bogdan Stanoevici. Sanda Ladoși: ”Nu o să mai tac” EXCLUSIV

Sanda Ladoși, fosta colegă a actorului, care a încetat din viață pe 2 ianuarie, într-un spital din Capitală, i-a făcut slujba de pomenire de șase luni. Solista aruncă vorbe grele la adresa fostei soții a artistului: ”A fost un act de egoism din partea mamei fiului lui, să-l incinereze”, ne-a spus Sanda Ladoși, pentru impact.ro

La începtul anului, mai precis pe 12 ianuarie 2021, vestea decesului actorului Bogdan Stanoevici într-un spital din Capitală, unde ar fi fost internat din cauza infectării cu virusul SARS Cov 2, a căzut ca un trăznet pentru toți cei care l-au cunoscut. La șase luni de la acest tragic eveniment, Sanda Ladoși, fosta sa colegă de la Circul de Stat, unde cei doi făcuseră o echipă managerială foarte bună, i-a făcut slujba de pomenire și, spune aceasta, este și acum șocată de cele întâmplate:

„Pe mine m-a șocat pierderea lui. Țin și acum la el, îi păstrez vie memoria. I-am făcut slujba de pomenire de șase luni, am împărțt pachete cu ceea ce-i plăcea. I-am ținut și o să-i țin toate pomenile, pentru că așa îmi spune sufletul că trebuie să fac”.

Artista suferă, de asemenea că nu are un mormânt unde să-l plângă, dat fiind faptul că trupul lui a fost incinerat.

„A fost un act de egoism din partea mamei fiului lui. Am încercat să-i opresc, nu s-a putut. S-a greșit, nu au ținut cont că el era un bun al românilor. Nu i-au respectat dorința, cenușa lui a fost dusă în Franța. Bogdan se întorsese în România, aici visa să trăiască”, a mai spus Sanda Ladoși pentru impact.ro

Artista, care suferă în tăcere după pierderea colegului său, ne-a mai mărturisit Bogdan Stanoevici avea în plan să se implice mai mult în politică, pentru că voia să facă ceva pentru țara sa:

„Era implicat în zona politică. A fost și foarte vocal. Voia să facă bine oamenilor, în contextul în care toată lumea se agață de beneficii.. El dorea să se vadă, să ajute oamenii. A plătit prețul..Mă gândesc ce realizări spectaculoase am avut împreună și la Circ, sunt lucruri ce nu se vor mai face.. E incredibil cum un om ca el, atât de viu și de energic, acum nu mai e. Eu am părerile mele, toți spun că oamenii au murit cu zile în spitale. Dar nimeni nu vrea să știm asta.

Doar că nu suntem chiar atât de tâmpiți. Mulți nevinovați au sfârșit ca el. Cum dorm aștia vinovați cu capul pe pernă când știu ce au făcut? Acum nu sunt suficient de liniștită, sunt prea înverșunată ca să acționez. Dar va veni o zi în care voi spune lucruri care mă sufocă, mă revoltă, voi vorbi despre mizeriile de doi lei, circul ieftin.

De bâlci, cât de degradant s-a ajuns. Pe Bogdan l-au distrus protocoalele spitalicești. Eu am avut acest virus, am trecut ușor peste el. Nu cred ce se spune, cu tot cât am pătimit din această cauză. Mă întreb, printre altele… Unde au dispărut izoletele, de ce se prelungește starea de alertă cu 20 de infectări pe zi?”, a adăugat Sanda Ladoși pentru impact.ro.