Ce s-a întâmplat între campioana Ana Maria Popescu și celebrul Cristi Borcea. S-a aflat acum legătura secretă dintre cei doi

Ce s-a întâmplat între campioana Ana Maria Popescu și celebrul Cristi Borcea. Vicecampioana olimpică la spadă de la Tokio a povestit, în exclusivitate la emisiunea PlayMaker, o întâmplare ce o leagă de fostul acționar de la Dinamo. Ana Maria Popescu a oferit, astfel, o exlicație pentru o glumă puțin înâeleasă în cel moment, pe care a făcut-o la aeroport, la revenirea de la Tokio.

Ana Maria Popescu și Cristi Borcea au o legătură neștiută până de curând. Nu una sentimentală, ci de altă natură. Vicecampioana olimpică de la Tokio a ridicat multe sprâncene când, la revenirea în țară de la Tokio, a întrebat, văzând mulțimea de jurnaliști ce o aștepta: „Sigur nu vine domnul Borcea de undeva, că sunt prea multe microfoane?”. Multipla medaliată olimpică și mondială a povestit, în exclusivitate, la emisiunea PlayMaker de la Playsport, care a fost senzul întrebării ei glumețe.

De obicei când vii în țară de la concursuri nu se întâmplă să te aștepte toată lumea acolo. Când vii de la Campionate Mondiale, de la Campionate Europene nu se înghesuie lumea. Acum am fost și noi surprinși. Cred că gluma mea de la început nu a fost înțeleasă de toată lumea”, a spus Ana Maria Popescu la emisiunea citată.

Ana Maria Popescu a deslușit misterul în legătură cu Cristi Borcea. Ea a rememorat o întâmplare din 2015. După ce luase un bronz la un concurs din Rio de Janeiro, echipa feminină de spadă a României, în frunte cu Popescu, a fost surprinsă de mulțimea jurnaliștilor prezenți la aeroportul Henri Coandă.

În anul 2015, noi eram așa într-un stres continuu. Mergeam la competiții la fiecare două săptămâni și alergam pentru puncte că să ne calificăm la Rio. Avusesem o competiție chiar la Rio de la care ne-am întors cu bronz pe echipe. Nimic ieșit din comun. Pentru noi la Mondiale putea fi chiar o dezamăgire. Era o medalie de bronz. Când am aterizat și am ieșit din aeroport și s-au deschis ușile, am văzut o groază de camere și ne-am speriat. Nu înțelegeam! De unde atâta interes pentru scrimă și e totuși o medalie de bronz?”, a povestit vicecampioana olimpică la Playsport.