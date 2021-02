Războiul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău pare să nu se mai sfârșească. Artista luptă pentru custodia copiilor ei și cere ca fostul ei soț să refacă testul antidrog. Recent, cântăreața a venit cu noi acuzații la adresa bărbatului.

Claudia Pătrășcanu nu vrea să renunțe la testul antidrog solicitat fostului său soț în procesul pentru custodia celor doi copii ai lor. Artista cere ca tatăl băieților ei să refacă testul, folosind altă metodă.

Fostul soț al cântareței, Gabi Badălău a făcut testul pentru a-l prezenta instanței. Deși, a apelat atât la IML cât și la o clinică privată. Rezultatul pe care l-a prezentat a fost doar cel de la clinică, care arăta negativ.

Claudia Pătrășcanu a lansat noi acuzații la adresa fostului ei soț. Acestea vin după ce fiul politicianului ar fi refuzat să mai achite banii clinicii private care păstrează celulele stem stocate după nașterea copilului.

„Azi am primit un mesaj de la o clinica privată unde am stocat celulele stem și unde se plătește pe an suma de 460 RON, o sumă mică. Ni s-a transmis prin mesaj că ne dau celule stem afară, pentru că nu a fost făcută plata. Trebuie să le transferăm. Mi s-a spus că Gabi Bădălău a refuzat să mai plătească celulele stem pentru copil”, a mai spus vedeta.

Această nouă acuzație vine la două săptămâni de când Gabi Bădălău a fost testat la IML, la cererea artistei.

“Probe de sânge și urină. Mi-au ieșit rezultatele de la clinica privată. Le am la mine. De aici (n.r.: INML) nu știu să spun. Mi-au lăsat un număr de telefon și mi-au zis să sun în câteva zile. Nu-mi spuneți ce a zis doamna Pătrășcanu, pentru că nu mă interesează. Altceva. Soția mea a cerut acest test în instanță. Instanța l-a respins, după care a făcut acuzații publice cum că eu m-aș ocupa cu așa ceva. Având în vedere că sunt transparent și nu ascund nimic, am făcut testul ăsta pentru mine, pentru familia mea și pentru copiii mei. Neavând nimic de ascuns am venit și mi-am făcut testul la o clinică privată, cât și la INML, cel mai complex test toxicologic și așteptăm rezultatele. Nu am refuzat niciodată! Dacă iar îmi citați din fosta mea soție… nu am refuzat absolut nimic”, declara atunci afaceristul pentru Antena Stars.