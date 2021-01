Claudia Pătrășcanu l-a dat de gol pe Gabi Bădălău. E ireal câte mii de euro a cheltuit cu amanta

După ce s-au reîntâlnit recent la tribunal, de această dată martorul Claudiei Pătrășcanu fiind audiat, în speță Andreea Bănică, omul de partea lui Gabi Bădălău, menajera sa, fiind în carantină din cauza noului virus, artista a făcut noi acuze din fața instituției, la Pro TV, susținând că soacra sa i-a luat banii produși în primii ani de căsnicie. La câteva zile distanță, Dan Capatos a prezentat la XNS varintele de înțelegere dintre cei doi foști soți, la care ar fi recurs dacă situația nu s-ar fi întețit, aceștia dorindu-și inițial un divorț amiabil, la notar. Într-una dintre ele, sumele pretinse de cântăreața au dat auditoriul pe spate. Motivul? Amantele.

Pentagonul amoros în care Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au fost personaje principale are un preț…stabilit de cântăreață tocmai în funcție de acesta

În 2019, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au căzut de comun acord ca solista să primească în urma divorțului un apartament cu 4 camere în zona Nord Sisești, trecut pe numele celor doi copii ai lor, și o mașină, fără pretenții de pensie alimentară pentru micuți. Ulterior, cuplul a mai făcut o înțelegere, în care Claudia a mărit serios miza, cerând pentru cei doi copii 10.000 de euro lunar.

Pe lângă acești bani, afaceristul era obligat să construiască o casă pe un teren din Corbeanca, de 5 camere, trecută de asemenea pe numele copiilor. Dacă nu ar fi construit-o, înțelegerea era ca artista să primească 100.000 de euro despăgubiri.

Bădălău s-ar fi răzgândit din cauza părinților lui, care nu ar fi fost de acord cu datele problemei, îndeosebi cu sumele colosale impuse de fosta noră. Aceasta, în schimb, spune că a plusat știind cheltuielile făcute cu amantele lui, aducând în discuție și un preț.

„Normal că am cerut și eu după ce am văzut cheltuielile făcute cu amantele lui”

„După ce am văzut toate cheltuielile făcute cu amantele lui, normal că am cerut și eu. Dar nu este vorba de 15.000 de euro, suma mincinoasă și fabuloasă, pe care soțul meu a zis-o! El a cheltuit 200.000 de euro cu amanta! Noi ne-am înțeles amândoi la mediere. M-a pus să mă interesez la Cambridge pentru copii și să găsesc o casă pentru copii. Când am găsit școala, casa, el s-a retras”, a declarat Pătrășcanu la XNS.