Ce s-a întâmplat cu Simona Halep după primul meci la Transylvania Open. A făcut anunțul pe seară

După succesul din turul II de la Transilvania Open, Simona Halep a vorbit despre mia multe subiecte la conferința de presă de după meciul câștigat în fața jucătoarei Gabriela Ruse.

Simona Halep s-a arătat foarte mulțumită de jocul ei, mai ales de cum a arătat serviciul său.

„A fost unul dintre cele mai bune meciuri ale mele de la revenire, am servit cel mai bine de când m-am întors, nici înainte nu am servit atât de puternic, returul a fost foarte bun, poate aș fi putut să joc mai lung, forehand-ul nu a fost așa cum mi-am dorit, n-am deschis terenul atât de mult, dar cu siguranță a fost unul dintre cele mai bune de după revenire”, a spus Simona Halep, în timpul întâlnirii online cu jurnaliștii.

Simona Halep a spus că senzațiile negative pe care le-a avut la revenirea în circuit au dispărut, iar acum se poate deplasa normal, fără a mai fi presată de gândurile care au rezultat din accidentările pe care le-a tot avut.

Mă duc fără niciun gând negativ spre minge, alerg la toate mingile, aș putea spune că nu ar fi existat această accidentare și nu mă mai reține nimic să pot alerga. A venit pe parcurs, de la sine, cu mult antrenament, cu voie bună pe teren, am încercat să elimin tot negativul, toată teama pe care o aveam. Sunt bucuroasă că sunt din nou pe teren și pot să alerg și să fac tot ce-mi doresc pe teren îmi dă o liniște foarte mare”.

„Am scăpat de frică, la început când am revenit mi-era frică să alerg, frică să fac opririle de care am nevoie când joci pe hard pentru că este o suprafață dură, dar acum nu mă mai gândesc se vede și în deplasarea mea.

Simona Halep a mai spus și că se simte foarte bine la Cluj.

„Mereu mă simt bine foarte bine la Cluj. Organizarea este excepțională și mă simt ca acasă. Mă antrenez de când am ajuns, am simit un pic de oboseală ieri, dar e mai bine să forțezi la un moment dat ca să-ți ridici nivelul. Este un turneu plăcut și mă bucur că am putut să-l joc.

E visul meu să câștig, dar când am jucat la București eram în vârf, în plină formă, alte condiții. Dar asta nu înseamnă că o s-o iau meci cu meci. Cel mai important este acum să trec de următorul meci”, a spus Simona despre prezența sa la Cluj.