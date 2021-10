Câte milioane de dolari a pierdut Simona Halep în doar un an. Accidentările au afectat-o financiar grav. Fostul lider mondial a avut un an de coșmar din punct de vedere sportiv. Iar rezultatul a fost că dubla câștigătoare de Grand Slam nu doar a coborât abrupt în ierarhia WTA, dar a avut și câștiguri mult mai mici, comparativ cu alți ani. Problemele medicale ce au dus la renunțarea la multe turnee ori la rezultate sub așteptări la alte competiții s-au răsfrânt și asupra veniturilor din tenis obținute de Simona Halep.

Câte milioane de dolari a pierdut Simona Halep în doar un an

Câte milioane de dolari a pierdut Simona Halep în doar un an. Fostul lider mondial a început 2021 de pe locul secund în ierarhia WTA. Debutul a fost promițător. Deși nu și-a egalat performanța obținută la ediția anterioară, românca a ajuns în sferturile de finală de la Australian Open. După câteva meciuri bune, a fost eliminată de vechea rivală, Serena Williams. Dar, încă de atunci, a reapărut mai vechea problemă a durerilor la spate și umăr.

În perioada următoare, Halep a fost mai mult interesată de protejarea împotriva pandemiei. A fost printre primii sportivi care s-au vaccinat anti-Covid 19. Dar a renunțat la participarea la mai multe turnee din zona Golfului. Însă totul părea în regulă înaintea sezonului pe zgură și, mai ales, a marilor turnee de Grand Slam de la Roland Garros și Wimbledon. Dar în luna mai, la Roma, Halep a suferit cea mai gravă accidentare din cariera ei. Dublă ruptură musculară la gamba stângă. Iar tot sezonul s-a năruit, cu tot cu Jocurile Olimpice, ca un castel de nisip.

Accidentările au afectat-o financiar grav

Simona Halep a jucat în 11 turnee în acest an, fără a le socoti pe cel de la Cluj, unde debutează azi, și următorul, de la Linz. Conform playsport.ro, câștigurile ei din acest an nu ating 1 milion de dolari, ci doar aproape 900.000 de dolari. Mai puțin chiar decât în 2013, anul în care a intrat pentru prima oară în Top 20 WTA. Aproximativ 1,2 milioane de dolari a încasat Simona Halep, acum 8 ani, doar din tenis.

Chiar și anul trecut, când s-a declanșat pandemia, campioana română a devenit mai bogată cu 1,9 milioane de dolari. Deși a participat la doar 6 turnee, a triumfat în 3 iar într-unul, chir la Australian Open, a ajuns în semifinale. Cel mai profitabil an din cariera sa a fost 2018, anul cuceririi primului titlul de Grand Slam, cel de la Rolland Garros. Conform sursei citate, Halep a câștigat nu mai puțin de 7.409.564 dolari. Urmează 2019, anul titlului de la Wimbledon, cu 6.962.442 de dolari intrați în conturi.

Un calcul simplu ne arată că, în ultimii 8 ani, cei ai prezenței în elita tenisului, Simona Halep a încasat 36,38 milioane de dolari. Firește, vorbim de sume brute, altele fiind cifrele după aplicarea impozitelor. Dar, în 2021, problemele aduse mai ales de accidentări, pauzele impuse de acestea, au costat-o aproape 1 milion de dolari chiar și în raport cu 2020, anul debutului pandemiei. Însă, în plan personal, Simona Halep și-a atins, anul acesta, „Everestul” de neprețuit: s-a căsătorit, pe 15 septembrie, cu Toni Iuruc. Ceea ce, în această fază a vieții și carierei sale, e mai important decât toate câștigurile ratate în acest an.