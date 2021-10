Vești crunte pentru Simona Halep. E prima oară când pățește asta, în ultimii 8 ani. Fostul lider mondial debutează la Transylvania Open de la Cluj, astăzi. Ea o întâlnește pe compatrioata Gabriela Ruse. Halep a început săptămâna pe locul 18 în ierarhia WTA. Dar o nouă actualizare făcută în clsamentul WTA Live i-a adus vești proaste. Doar câștigarea competiției de la Cluj-Napoca mai poate salva situația.

Simona Halep a primit vești crunte. Ea debutează astăzi, la Transylvania Open, împotriva Gabrielei Ruse (85 WTA). Partida, contând pentru primul tur al competiției, va începe după ora 15.30. Fostul lider mondial a avut un an zbuciumt, influențat de cea mai gravă accidentare din cariera sa ce a forțat-o să stea „pe tușă” vreme de 3 luni. Halep a „alunecat” tot mai mult în adâncul ierarhiei WTA, dar a pierdut și orice șansă de a evolua la Turneul Campioanelor, unde fusese prezentă în ultimii 7 ani.

Nu am nicio șansă la Turneul Campioanelor anul acesta. Pentru mine a fost un an greu, cu multe accidentări, n-am jucat 4-5 luni. Tot ce vine este un bonus, n-am nicio așteptare. Vreau doar să pun în practică ceea ce am hotărât cu antrenorii și să mă bucur de tenis. Am început anul cu mari dureri și acum mă bucur că sunt sănătoasă să joc. Vreau doar să mă bucur de ce se întâmplă anul acesta. Cu oricine joc este foarte greu anul acesta, mai ales că vin după o accidentare foarte lungă, cum n-am mai avut până acum”, a recunoscut Simona Halep, la Cluj.