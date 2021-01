Ce s-a întâmplat cu Simona Halep când a ajuns în Valea Doftanei. Până și ea a fost surprinsă

Simona Halep a avut parte de o surpriză aparte la care nu s-a așteptat. Primirea ei a fost demnă de o sportivă care a dus numele României departe. Ce s-a întâmplat cu celebra jucătoare de tenis când a ajuns în Valea Doftanei?

Simona Halep profită la maximum după perioada incertă în urma infectării de covid-19 și de pauza trasată de criza sanitară. Toți știu că sacrificiile unei asemenea evoluții spectaculoase nu încep de un an, doi, ci cu zeci de ani în urma. Astfel, Simona se bucură de o vacanță prelungită după 15 ani de muncă grea pentru un succes pe care l-a atins.

Sportiva a renunțat la turneul de la Abu Dhabi la care trebuia să fie prezentă în perioada cuprinsă între 6-15 ianuarie. Aceasta s-a gândit să-și ia logodnicul și să nu stea acasă, așa că s-au decis să meargă la Valea Doftanei, acolo unde au petrecut o minivacanță romantică. Fostul lider WTA a fost primit de primarul Lucian-Vileford Ccostea, care a pus toate fotografiile cu jucătoarea de tenis în cadrul micii ceremonii organizate în cinstea ei. Oficialul a făcut câteva mărturii pentru gsp.ro după întâlnirea cu iubita româncă.

„A ieșit la aer după Sărbători, probabil a vrut să ia puțin aer de munte. A fost o vizită neașteptată. A dat un tur, s-a simțit bine. N-a fost prima oară când vine în Valea Doftanei, se pare că-i place zona. Suntem încântați, nu des te întâlnești cu un asemenea campion. A intrat și în primărie și am întâmpinat-o cu ceva tradițional, a scris și în cartea de onoare a primăriei. Un sculptor din zonă i-a făcut un trofeu, o rachetă de tenis din lemn de nuc”, a mărturisit Lucian-Vileford Costea, primar din Valea Doftanei (Sursa: gsp.ro)

„Da, sigur o să mă vaccinez când o să fie posibil, fiindcă vreau să se termine odată cu această pandemie. Am mai auzit astfel de păreri şi nu sunt de acord cu ceea ce aud, pentru că eu am crezut în boală de la început, niciun moment nu am crezut că nu există. Mi-a fost teamă la început mai mult decât acum, dar boala există. Cine nu crede greşeşte, din punctul meu de vedere. Nu trebuie să trăim în teamă, dar trebuie să ajutăm la limitarea răspândirii virusului. Oamenii de la Matei Balş m-au ajutat foarte mult şi m-au susţinut pe toată perioada şi probabil şi de aceea am trecut mult mai uşor peste această problemă”

Simona Halep