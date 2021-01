De ce a renunțat Simona Halep la turneul de la Abu Dhabi. S-a aflat abia acum motivul adevărat

S-a aflat de ce a renunțat Simona Halep la turneul de la Abu Dhabi. Adevăratul motiv a ieșit acum la suprafață. Care este motivul, citiți în articolul de mai jos.

Simona Halep nu mai merge la turneul de la Abu Dhabi. De ce a renunțat

S-a aflat adevăratul motiv pentru care Simona Halep a renunțat să mai participe la turneul de tenis de la Abu Dhabi. Astfel, Simona Halep. locul 2 WTA, a sărit peste turneul de la Abu Dhabi, care va avea loc între 6-15 ianuarie, lăsând pe toată lumea mască. Cu toate astea, există o explicaţie concretă pentru decizia celebrei sportive.

Simona Halep a disputat ultimul meci în circuitul WTA pe data de 4 octombrie, în optimile de la French Open, moment în care a fost învinsă de Iga Swiatek.

Simona Halep anunțase inițial că va merge în Emiratele Arabe

De asemenea, având în vedere această pauză lungă, plus faptul că, oricum, sezonul 2020 a fost unul afectat grav de pandemie, mulţi dintre fani au crezut că fostul lider mondial nu va rata pentru nimic în lume turneul de la Abu Dhabi, primul eveniment din tenis important din anul care abia a început.

Doar că Simona Halep s-a răzgândit şi a renunţat să mai facă deplasarea în Emirate, chiar dacă într-o primă fază chiar anunţase că va merge în micuţul stat situat în Golful Persic.

Simona Haelp a vrut să fie de Revelion acasă

Astfel, acum, după ultima postare făcută de Simona Halep pe Twitter, s-a şi aflat motivul pentru care sportiva noastră a renunţat la turneul de la Abu Dhabi. Mai exact, românca a vrut să petreacă Revelionul acasă, pentru prima dată după 15 ani.

Cum dorinţa i s-a îndeplinit, Simona Halep, bucuroasă, a postat, sâmbătă, o fotografie mai mult decât sugestivă, în dreptul căreia anotat: ”Nice to see you 2021”.

Simona Halep va participa la turneul de la Melbouurne

Simona Halep va trebui să ajungă la Melbourne, nu mai târziu de data de 17 ianuarie, pentru a începe o carantină dură, de 14 zile. După asta, în prima săptămână din februarie, va juca într-un turneu WTA 500, găzduit în Melbourne.

Aici, sportiva noastră va face şi ultimele reglaje în jocul ei, înainte de Australian Open 2021, care va avea loc între 8-21 februarie.

Simona Halep, o prezență discretă pe rețelele de socializare

Pe de altă parte, Simona Halep nu este atât de vizibilă pe rețelele de socializare cum ar vrea fanii ei să fie, mai ale că aceasta a ales încă de la începutul carierei sale să fie o persoană foarte discretă în privința vieții sale particulare.

Chiar și așa, Siomna Halep este activă în meniul online pe cât posibil și ține în permanență legătura cu fanii ei, care așteaptă vești în permanență de la ea. Numărul doi din ierarhia WTA a întâmpinat 2021 foarte relaxată și cu zâmbetul pe buze.