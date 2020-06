Ce s-a întâmplat acum între What’s up și iubita lui. Acesta îi făcuse plângere la poliție că o bătea

Iubita lui Whats`Up a avut parte de declarații de dragoste de la partenerul ei, în urma evenimentului în care a fost implicată și Poliția. Pe data de 9 decembrie, în jurul orei 19:30. What`s Up a fost arestat.

Ce s-a întâmplat acum între What’s up și iubita lui

Atunci, artistul a fost implicat într-un scandal violent care a avut loc în apartamentul iubitei lui din Capitală. Astfel că oamenii legii au intervenit la fața locului, iar cântărețul a devenit extrem de recalcitrant. Polițiștii l-au încătușat și l-au dus de urgență la secție, după cum a relatat Spynews.ro.

Potrivit aceleiași surse, What’s Up ar fi fost violent cu iubita lui, pe nume Alice Badea. De altfel, chiar ea a fost cea care a sunat la Poliție, însă tot ea a plecat cu el de mână după declarații.

Dar acest eveniment este de domeniul trecutului pentru artistul What’s Up, iar acesta le-a adresat fanilor gândurile pe care le are cu privire la relația cu Alice Badea. Astfel, la descrierea unei poze făcute la munte, în compania iubitei lui și a prietenilor, întinși sub lumina lunii, lângă un foc de tabără. Acesta a scris: ”așa să mă prindă batrâneatza / cu fata iubită lângă mine care să ma iubească cum o iubesc EU!”

”Îmi pare sincer rău”

Cântărețul a menționat și evenimentul ce implica bătaia, pe care ar fi primit-o iubita lui What’s Up, și în urma căreia Alice a dat declarații la Poliție: „Am citit azi pentru prima oară de când s-a produs nefericitul incident 2-3 articole despre mine si mi s-a parut ca multora le place sa vorbeasca, sa inflorească să exagereze, să informeze audiența într-o forma mincinoasă, ireală.

->nici n-am bătut fata si nici la penitenciar nu sunt si nici n-o sa fiu pentru că n-am făcut nimic atât de grav. (DA, AM VORBIT MULT , TARE SI PROST , îmi pare sincer rău, puteam la 30 de ani ai mei să fiu mai calm, dar n-am reusit, in capul meu era un haos organizat format din frustrari. ÎMI PARE SINCER RĂU PENTRU FURIA MEA VERBALĂ, restul a fost o nuvelă inventată de câțiva oameni DIN presă de dragul ineditului ->, măcar am văzut cine imi este alături sincer în industria asta.”, a mai spus artistul.