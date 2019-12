Alice Badea, primele declarații după ce a fost agresată de iubit. Ce s-a întâmplat între ea și What’s Up

Alice Badea vine cu primele declarații despre agresiunea de care a avut parte. Aceasta a vorbit despre ce s-a petrecut în apartamentul lui What’ s Up. Ce s-a petrecut, de fapt, în imobilului artistului ?

Alice Badea a făcut primele declarații despre evenimentul care a șocat o lume întreagă. Aceasta a explicat ce s-a întâmplat exact înainte și după ce a reușit să sune la 112, Cei doi nu erau deloc într-o perioadă ușoară, cu atât mai puțin acum, după ce s-a petrecut incidentul în cauză. Artiștii ar fi avut probleme și înainte ca aceasta să apeleze la autorități, doar că niciodată nu s-a ajuns la o astfel de situație. Alice a povestit, pentru Antena Stars, faptul că totul s-a petrecut din cauza faptului că că cei doi au avut niște discuții care s-au conluzionat cu o ceartă monstru. Scandalul a izbucnit în cursul serii de luni, din cauza unor probleme care existau de ceva vreme în relație lor. La un moment dat, după ce l-a respins pe iubitul ei, s-a speriat și a apelat la autorități.

„Noi, de ceva vreme, avem nişte divergenţe personale. El are o perioadă foarte grea, a avut un an foarte greu, iar eu, în ultima perioadă, am început să obosesc să-l susţin şi l-am respins. Ne-am certat, a venit la mine, am ieşit pe hol, ne-am certat, a venit înapoi, ne-am certat şi n-am mai rezistat. Când l-am condus la lift a împins uşa şi mi-a prins degetul. M-am speriat şi am sunat la poliţie pentru că nu ştiam ce să fac. Îmi pare rău că am sunat la poliţie, dar în momentul acela am simţit că nu mai şi asta am făcut”

