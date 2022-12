Ce s-a ales de Samantha din „Nea Mărin miliardar” după ce a plecat în America. Brânduşa Marioţeanu a dat lovitura acolo, nu în țara ei

Este nepoata unuia dintre cei mai mari actori ai României. Fascinată de cariera și talentul acestuia, a vrut să îi calce pe urme, însă destinul a avut cu totul alte planuri pentru ea. Puțini ar ghici cu ce se ocupă astăzi Samantha din „Nea Mărin miliardar”. După ce a plecat în America, Brândușa Marioțeanu a cunoscut, cu adevărat, succesul.

„Nea Mărin Miliardar”, probabil cel mai îndrăgit film făcut vreodată la noi în țară și singura comedie regizată de regretatul Sergiu Nicolaescu, avea premiera pe 5 februarie 1979. Din distribuiție făcea parte o tânără actriță, Brândușa Marioțeanu. Superba blondă nu avea, la acea vreme, un CV impresionant, fiind încă studentă la I.A.T.C., însă era departe de a fi străină de lumea teatrului și filmului.

Unchiul său era nimeni altul decât Toma Caragiu, mama ei, Matilda Caragiu-Merioțeanu – reputat lingvist și profesor universitar – fiind sora actorului. Brândușa a jucat-o pe Samantha din „Nea Mărin miliardar”, fiica răpită a miliardarului Marlon Juvett.

„Toma era o minune. El nu avea copii naturali, avea doar o fată adoptiva și de aceea eu am fost foarte aproape de el. Era un tip extraordinar, atât de talentat și de minunat! Eu nu-l vedeam doar ca pe actorul Toma Caragiu, ci și ca pe unchiul Toma care venea la noi acasă în fiecare zi de duminică între doua spectacole (el juca la Bulandra și noi locuiam pe strada Polona) și începea să strige de la poarta: „Am venit ! Sunt aici !” Toti vecinii ieseau și se bucurau, căci el avea o pasiune enormă pentru tot. (…)

Într-un fel, Toma m-a convins să mă duc la Actorie, pentru că am fost actriță la început în România. Am jucat în „Nea Mărin miliardar”, în „Filip cel bun” și am mai jucat în „Rătăcire”. La facultate eram colegă cu Mihaela Caracas, cu Mirela Gorea, Mariana Buruiană, Adrian Pintea și cu splendidul Marcel Iureș. E genial, e ceva de vis acest om.”