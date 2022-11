Nea Mărin, de urgență la spital. Anunțul de ultimă oră de la Antena 1

Nea Mărin, gazda emisiunii „Poftiți pe la noi, Poftiți la Târg” de la Antena 1, a ajuns de urgență la spital. Cunoscutul dansator a pățit-o chiar în timpul ultimei zi de filmări pentru noul sezon al emisiunii pe care o prezintă. Totul a fost surprins de camerele de luat vederi.

Show-ul TV de la Antena 1, găzduit de Nea Marin, revine pe micul ecran chiar dacă acesta anunța cu ceva timp în urmă că emisiunea sa va fi scoasă din grilă din cauza lipsei fondurilor.

Astfel, bucuros din cale afară, Nea Marin ajunsese pe final cu filmările pentru noul sezon Poftiți pe la noi, moment în care a început să se simtă rău, astfel că a fost dus de urgență la spital.

„Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Mărin, conform comunicatului transmis de Antena 1.

În noul sezon „Poftiți pe la noi, Poftiți la târg”, pentru prima dată, filmările au avut loc și în Republica Moldova, lângă Orhei și la Cricova. Caravana emisiunii lui Nea Marian a ajuns apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș.

Printre vedetele care vor munci sub comanda lui Nea Mărin în noul sezon Poftiți pe la noi, Poftiți la târg se regăsește Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea.

Prestând diverse munci pentru Nea Mărin vor mai putea fi văzuți pe micul ecran și Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe.

Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promovez tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare, nici nu am cuvinte!”, a mai spus Nea Mărin.