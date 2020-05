Ce s-a ales de averea Zinei Dumitrescu. Fiul ei nu a iertat-o nici în ziua de az

A fost considerată mama multor actualmente personalități din lumea modei românești, și una din cele mai importante creatoare de modă de la noi din țară. Din păcate, la un an de la moartea ei, nimeni, parcă, nu mai are interes în a-și aduce aminte de ea, mai ales fiul acesteia.

Zina Dumintrescu, căci despre ea este vorba, a păstorit mulți viitori creatori de modă de la noi, mulți dintre ei ajunși acum adevărate repere și personalități influente în acest domeniu. Acum una, în martie, mama modei reomânești, se stingea singură într-un azil.

Înainte de moartea sa, celebra creatoare de modă, conform unor surse, și-ar fi schimbat testamentul, astfel fiul său neprimind nimic din averea pe care aceasta o deținuse. Motivul acestei decizii, a fost pentru că, fiul Zinei Dumitrescu, Cătălin Negreanu, nu și-a mai vizitat mama de cel puțin patru ani, cel puțin așa afirma Ioan Casian, directorul căminului de spital care a găzduit-o pe Zina Dumitrescu.

Încă din ziua în care Zina Dumitrescu a fost incinerată, fiul acesteia s-a purtat ciudat, chiar și cei apropiați creatoarei, ulterior dezvăluindu-se faptul că, datorită deciziei de a-l scoate din testament, astfel se justifica comportamentul acestuia. Ba mai mult de-atât, după funerarii, ce mai rămăsese din proprietăți, la care acestaa avut acces, Cătălin le-a vândut, precum și bijuteriile mamei sale, apoi s-a mutat la Timișoara alături de familie, oraș în care lucrează și are o casă frumoasă.

Conform surselor, nici la parastasul de luni nu a participat, refuzând să participe la pomenirea de 6 luni a designer-ului. Ion Casian, prieten bun al vedetei, dar și cel care a avut grijă de ea până la finalul vieții, a organizat parastasul, cu banii proprii.

„După ce i-am trimis mesaj, Cătălin mi-a răspuns ceva de genul: Nici nu am de gând! Am mesajul… Am rămas interzis. Înțeleg că nu au fost foarte apropiați, că nu se înțelegeau bine, dar asta pare ură! Am făcut o pomană, am chemat preotul, a sfințit bucatele de pe masă, am adus colivă, totul așa cum se cuvine. Asta este, la pomană au fost doar cei de la cămin, nimeni altcineva, deși s-au trimis și alte invitații”, declara la acel moment Ion Casian.