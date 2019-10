Zina Dumitrescu se răsucește în mormânt. Ce s-a întâmplat la parastasul de 6 luni al fostei creatoare de modă

Zina Dumitrescu s-a stins din viață pe data de 28 martie, moment în care se credea că problemele sale cu familia s-au sfârșit. Din păcate, nici moartea nu poate acoperi minusurile adunate de-a lungul vieții. Ce s-a întâmplat cu parastasul de 6 luni al Zinei?

Se împlinesc 6 luni de la decesul „mamei modei românești”, 6 luni de când problemele de o viață pe care le-a avut cu fiul său se credeau sfrâșite. Din păcate, nici moartea nu a putut acoperi ceva ce a mers prost mereu. Decesul mamei sale nu l-a înduioșat nicicum pe singurul urmaș al regretatei vedete. Din păcate, fiul Zinei a refuzat să vină la pomenirea de 6 luni a designer-ului. Ion Casian, prieten bun al vedetei, dar și cel care a avut grijă de ea până la finalul vieții, a organizat parastasul, cu banii proprii.

Din nefericire, s-a lovit din plin de refuzul lui Cătălin Negreanu, unicul fiu al Zinei, așa că la eveniment și-au făcut apariția doar persoanele din căminul de bătrâni unde a trăit aceasta. De asemenea, după decesul mamei sale, Cătălin Negreanu a decis să nu o înmormânteze, ci să o incinereze, deși nu asta a dorit Zina Dumitrescu.

„După ce i-am trimis mesaj, Cătălin mi-a răspuns ceva de genul: Nici nu am de gând! Am mesajul… Am rămas interzis. Înțeleg că nu au fost foarte apropiați, că nu se înțelegeau bine, dar asta pare ură! Am făcut o pomană, am chemat preotul, a sfințit bucatele de pe masă, am adus colivă, totul așa cum se cuvine. Asta este, la pomană au fost doar cei de la cămin, nimeni altcineva, deși s-au trimis și alte invitații”

Ion Casian (Sursa româniatv.net)