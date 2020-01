Ce s-a ales azi de Șerban din Liceenii. Colegul lui Ștefan Bănică Jr. a luat-o de la zero în altă țară

Tudor Petruț l-a interpretat pe Șerban Pascu în filmul ”Liceenii” și, deși a cunoscut gloria după 1986 când a apărut pelicula, viața l-a dus pe alte meleaguri și l-a îndreptat și spre altă meserie. Colegul lui Ștefan Bănică Jr. a luat-o de la zero în America.

”Liceenii”, film ce ocupă primul loc în clasamentul afectiv personal al unei generații, i-a avut în rolurile principale pe Ștefan Bănică-junior, Mihai Constantin, Oana Sârbu, Cesonia Postelnicu, Tudor Petruț, Tamara Buciuceanu-Botez și Ion Caramitru.

Unii dintre ei au plecat la ceruri, alții au rămas ”pe scândură”, în România. În schimb, Petruț a ales alt teritoriu după revoluția din 1989. S-a căsătorit cu o americancă și a început o nouă viață. Are doi băieți, între timp a divorțat, iar acum predă Matematică și joacă într-un serial produs de televiziunea americană NBC. Într-un interviu pentru femeide10.ro, actorul și-a povestit viața din America.

După ce au crescut copiii și a rămas singur, a făcut o pauză, apoi s-a reprofilat. Recunoaște că nu trăiește din actorie, dar visează să scrie scenarii la pensie. În prezent, joacă rolul unui moldovean simpatic în serialul ”Sunnyside”, produs de NBC, unde este partenerul Gianninei Toaxen, actriță de origine română.

„După ce am divorţat şi am petrecut mai mult timp în România, când am revenit în California, m-am trezit singur şi fără rost. Relaţia extraordinară cu băieţii mei, Ştefan (angajat la o firmă de automobile) şi Alexandru (manager de sportivi), m-a ţinut pe picioare. Aşa am trecut toate examenele pedagogice şi am absolvit programul de licenţă în învăţământ. A fost o transformare esenţială, sunt un regizor care predă Matematică şi apare la tv”, a povestit Tudor Petruț.