Americanii s-au răzgândit. Câți soldați au fost răniți, de fapt, în atacul cu rachete iraniene din 8 ianuarie

În 8 ianuarie Iranul ataca cu rachete două baze în Irak, care adăpostesc trupe americane. Așa ne informa presa oficială iraniană și oficialii americani. Astfel s-a demarat ceea ce Teheranul promisese a fi represalii pentru uciderea unui comandant iranian de top.

La momentul atacului, atât Donal Trump, cât și oficiali ai Pentagonului, declarau că niciun soldat american nu a fost victimă în acest atac surpriză. Acum, se pare, autoritățile de la Washington și-au schimbat declarația inițială. Într-un comunicat publicat de Reuters și preluat de Agerpres, se specifică faptul că, în timpul atacului cu rachete balistice asupra celor două baze americane din Irak, unsprezece militari americani au fost trataţi pentru comoţii.

În momentul atacului, conform informațiilor, în cele două baze americane se aflau 1.500 de soldați americani.

La scurt timp, după cele două atacuri atacuri, au apărut și primele mărturii ale celor împlicați în evenimentele din Irak, soldați americani care au descris prin ce au trecut în acele momente. Printre aceștia se afla și sergentul american, Ferguson, care a descris celor de la CNN momentele de groază:

„Mi-am luat arma, am lăsat capul în jos şi am încercat să îmi imaginez o scenă în care aş fi fericit – le cântam fiicelor mele. Apoi am aşteptat şi am sperat că orice ar fi urmat să se întâmple, să se întâmple repede. Eram 100% pregătit să mor”, spunea sergentul american.