Ce rol interpretează Damian Drăghici în serialul Sacrificiul de la Antena 1. Nu este doar actor

Serialul Sacrificiul debutează la Antena 1 pe 11 septembrie, de la ora 20:00. Din distribuție face parte și Damian Drăghici, care interpretează rolul lui Rapha. Artistul a dezvăluit câteva detalii din culisele producției pentru care semneză și o parte din coloana sonoră.

Serialul Sacrificiul reprezintă debutul în actorie al lui Damian Drăghici. Artistul interpretează rolul lui Rapha și spune că se regăsește în acest personaj. A avut emoții în momentul în care i s-a propus rolul, dar acestea au dispărut după ce a fost primit cu brațele deschise de echipa de producție.

„Rapha, fratele lui Leo (interpretat de Mihai Gruia Sandu), personajul meu, pe care de abia aştept să îl cunoaşteţi cu toţii, este un fel de Damian, dar cu o față puțin mai serioasă. Mă regăsesc foarte mult! Sunt foarte multe lucruri care se aseamănă cu cele din viața mea. Are legătură foarte mare cu cariera mea, cu ce am realizat eu în viață până acum. Practic, personajul este o continuare a vieții mele”, a declarat artistul pentru click.ro.

Damian Drăghici s-a o cupat și de o parte a coloanei sonore din serialul Sacrificiul. Emoțiile au fost mari și în fața camerelor de filmat.

„Am avut mari emoții! Chiar le-am spus când am plecat de la filmări vă rog frumos să aveți puțină răbdare cu mine, voi prinde lucrurile din mers, dar am nevoie de puțină răbdare pentru că nu sunt tocmai în apele mele. Dar au fost cu toţii foarte ok, m-au susţinut şi am simţit asta de cum am păşit acolo. Mi-au spus să stau liniștit că sunt bine”, a mai spus Damian Drăghici.

Serialul Sacrificiul debutează la Antena 1 pe 11 septembrie 2019, de la ora 20:00. Din distribuție mai fac parte, între alții, Mihai Gruia Sandu, Virginia Rogin, Oana Zăvoranu și Dorian Popa.