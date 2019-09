Ce a pățit Oana Zăvoranu în timpul filmărilor pentru serialul Sacrificiul. Se plânge că s-a îmbolnăvit

Oana Zăvoranu a trecut deja printr-o primă experiență negativă în timpul filmărilor serialului Sacrificiul. Aceasta a avut parte de un incident aparte care a spus că a îmbolnăvit-o ulterior. Ce a pățit controversata vedetă pa platourile de filmare?

Oana Zăvoranu nici nu a revenit bine pe micile ecrane că deja a avut parte de un episod negativ. Aceasta s-a reîntors, după 15 ani, pe platourile de filmare al unui serial produs de Ruxandra Ion. Diva părea că s-a retras de tot din spațiul public, pentru a se putea bucura de povestea de iubire cu soțul său și de momentele frumoase dintre aceștia. Cu toate astea, a acceptat rapid ideea de a simți din nou emoțiile unei serial. Firul scenarului o regăsește pe diva noastră (Oana Zăvoranu) bucurându-se de lux și de locuința sa spectaculoasă de pe malul unui lac, totul distrugându-se în momentul în care familia Zamfir se mută lângă ei.

„Prima mea secvenţă are loc la piscinã. Chiar dacă am filmat la începutul lunii iunie, am avut „norocul” unei zile cu adevărat friguroase. Toată echipa era îmbrăcată gros, eu defilam în toată splendoarea în costum de baie J Momentul culminant a fost săritura în piscinã, cu nu mai puţin de 5!!! duble. Am îngheţat în apă şi am răcit, însă am văzut secvenţele la avanpremiera serialului şi pânã şi eu, care sunt cel mai aprig critic al meu, pot spune că a meritat tot efortul!”

